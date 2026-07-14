Volto tra i più noti della comicità italiana, Renato Pozzetto si è ritirato a vita privata ormai da molti anni: scopriamo insieme dove abita l'attore

Dai suoi esordi nei locali milanesi accanto a Cochi Ponzoni sino al cinema e alla televisione: Renato Pozzetto è uno degli attori più famosi del panorama italiano, con i suoi personaggi che rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo come esempi di comicità. Nella sua vita privata, Pozzetto è un uomo molto riservato che ama proteggere la propria privacy. Anche per questo ha deciso di allontanarsi da Milano e trascorrere gran parte del suo tempo in un grazioso borgo sul lago Maggiore: ecco dove vive l’attore.

Dove si trova la casa di Renato Pozzetto

Renato Pozzetto è nato a Milano, da una famiglia di origini varesotte: quando aveva appena due anni, la casa in cui viveva è stata bombardata. Con i suoi genitori, si è trasferito a Gemonio (prov. di Varese) e ha trascorso qui gran parte della sua infanzia, conoscendo Aurelio “Cochi” Ponzoni – che sarebbe diventata la sua spalla comica più famosa. Alcuni anni dopo, Pozzetto e la sua famiglia sono tornati a Milano: in un’intervista rilasciata a “Il Giorno”, l’attore ha ricordato quell’appartamento situato in un alloggio popolare vicino piazzale Corvetto e poi il trasloco in un’abitazione nei pressi di piazzale Abbiategrasso, quando i suoi genitori versavano in condizioni di grande povertà.

Poi è arrivato il successo, e Renato Pozzetto è diventato uno degli attori più famosi del cinema e della televisione in Italia. Nonostante il lavoro lo abbia spesso portato lontano da casa, il suo legame con Milano è rimasto molto solido: in città (e nei dintorni) ha girato tantissimi film, e ha mantenuto la sua casa dove ha vissuto assieme alla moglie Brunella Gubler, fino alla sua morte avvenuta nel 2009. Al “Corriere della Sera”, l’attore ha rivelato: “Lei non era affascinata dal cinema. Non è mai voluta venire a Roma, mi ero organizzato con una casa sui Fori Imperiali, ma ha chiesto di restare a Milano vicino alla madre”.

Oltre all’appartamento in via Santa Croce, nella zona meridionale del capoluogo lombardo, Renato Pozzetto ha un’altra casa in cui trascorre la maggior parte del suo tempo. Milano è ormai unicamente il luogo in cui torna per vedere i figli e i nipoti, o per fare un tuffo nel passato. Ma il suo posto del cuore è Laveno Mombello, un grazioso borgo del Varesotto situato sulle sponde occidentali del lago Maggiore, dove ha conosciuto sua moglie tanto tempo fa. È in questa splendida cornice che oggi vive, dedicandosi alla locanda che ha aperto ormai parecchi anni fa assieme a suo fratello.

Renato Pozzetto e la locanda a Laveno Mombello

Si chiama “Locanda Pozzetto” ed è un vero gioiello: nel lontano 1972, Renato e suo fratello Achille hanno acquistato all’asta una vecchia casa contadina affacciata sul lago Maggiore, trasformandola in un resort immerso nel suo rigoglioso parco, dotato di 20 camere e di un ottimo ristorante. È il luogo ideale per i turisti che vogliono godere di un panorama mozzafiato e di una vacanza trascorsa al ritmo lento della natura. Renato Pozzetto è talmente legato al borgo di Laveno Mombello che, nel 2025, il sindaco Luca Santagostino gli ha conferito la cittadinanza onoraria per aver dato “lustro e notorietà al nostro territorio”.