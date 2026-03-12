Raoul Bova ha un lussuoso appartamento in un palazzo storico di Roma, ma da tempo si dice che stia cercando un'altra casa dove convivere con Beatrice Arnera

Attore di grande successo e sex symbol italiano, Raoul Bova vive da sempre nella sua Roma, città che gli ha dato i natali. Qui ha creato il suo nido d’amore all’epoca del matrimonio con Chiara Giordano, che si è concluso bruscamente con l’arrivo, nella sua vita, della splendida Rocio Munoz Morales. La capitale è stata anche lo sfondo della sua romantica relazione con l’attrice spagnola, fin quando non è naufragata. E oggi, Raoul Bova vi abita da solo – sebbene ci siano già voci di una convivenza con la sua nuova fiamma, Beatrice Arnera. Ecco dove si trova la casa dell’attore romano.

L’appartamento di Raoul Bova a Roma

Dove vive Raoul Bova? L’attore ha un lussuoso appartamento in un elegante quartiere di Roma, che secondo i pochi dettagli rivelati al pubblico vanterebbe spazi ampi e luminosi, colori neutri, pavimenti in parquet e un arredamento moderno. È la stessa casa in cui abita da tanto tempo, e che per molti anni è stata il nido d’amore che ha condiviso con l’ex compagna Rocio Munoz Morales, da cui ha avuto due figlie. La capitale, che ha dato i natali all’attore, è sempre rimasta la sua città del cuore, il fulcro dei suoi impegni professionali e la solida base della sua quotidianità, anche per quanto riguarda la vita privata.

Ma c’è un altro luogo che ha fatto innamorare Raoul Bova: si tratta della Puglia, dove l’attore aveva in passato acquistato un’antica masseria. La struttura, risalente al XVII secolo, si trova nei pressi di Fasano (prov. di Bari) ed è stata attentamente restaurata dando vita alla Masseria San Giovanni, un’oasi di lusso immersa tra uliveti e agrumeti. Nel 2023, l’edificio è stato ceduto ad un gruppo immobiliare, che ne ha fatto una residenza destinata al turismo di alto livello.

I rumors sulla convivenza con Beatrice Arnera

Ma tornando a Roma, pare che sia questa la città che sta vedendo sbocciare il nuovo amore di Raoul Bova. La turbolenta rottura con Rocio Munoz Morales, arrivata nell’estate 2025, è seguita subito alle voci di una relazione che l’attore starebbe intrattenendo con Beatrice Arnera – la quale, a sua volta, è da poco tornata single dopo la lunga storia con Andrea Pisani dei PanPers. Un intreccio amoroso che ha conquistato le prime pagine del gossip negli scorsi mesi, e che adesso torna alla ribalta. Sembra infatti che il flirt tra Beatrice e Raoul sia ormai un dato di fatto, e che i due stiano addirittura pensando alla convivenza.

La coppia è stata avvistata più volte nel palazzo in cui vive Bova, a riprova della relazione sempre più stabile tra i due. E, secondo alcune indiscrezioni, Beatrice e Raoul sarebbero stati visti sul terrazzo di un appartamento in vendita assieme ad altre persone – probabilmente agenti immobiliari. Che per loro sia già arrivato il momento di fare il grande passo? Le voci hanno cominciato velocemente a rincorrersi: pare che l’attore stia cercando una nuova casa dove andare a vivere assieme a Beatrice Arnera, per creare il loro nido d’amore e dare un taglio definitivo al passato.