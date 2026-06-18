Dove vive Pupo: la sua bellissima villa in Toscana

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si divide tra i tre luoghi più importanti della sua vita: scopriamo dove si trova la casa in cui vive stabilmente

Autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana del secolo scorso, Enzo Ghinazzi (in arte Pupo) è un artista molto amato dal pubblico, spesso impegnato anche in ospitate televisive che lo portano sul piccolo schermo. La sua vita privata, finita diverse volte al centro dell’attenzione mediatica, sembra essere destinata ad attirare la curiosità dei fan, soprattutto da quando il cantante ha iniziato a parlare pubblicamente della sua relazione poliamorosa. Scopriamo dove vive oggi Pupo.

Dove abita Pupo con la sua famiglia

Nato e cresciuto a Ponticino, piccola frazione del comune di Laterina a pochi chilometri di distanza da Arezzo, sin da bambino Enzo Ghinazzi ha imparato ad apprezzare la buona musica, grazie ai suoi genitori entrambi appassionati di canto e di recitazione. Il suo esordio in ambito musicale risale alla metà degli anni ’70, quando ancora giovanissimo ha ottenuto il suo primo contratto con una casa discografica, vedendosi assegnato il soprannome di Pupo. Il successo non si è fatto attendere a lungo: nel 1979 è stato pubblicato il brano “Gelato al cioccolato”, scritto in collaborazione con Cristiano Malgioglio, che lo ha lanciato nel panorama musicale italiano come uno degli artisti più importanti dell’epoca.

Nonostante il successo travolgente e gli impegni lavorativi, Pupo non ha mai lasciato la sua terra natia: ancora oggi abita a Ponticino, in una splendida villa immersa nella natura toscana. Come lui stesso ha rivelato in un’intervista a “La Nazione” nel 2025, tuttavia, spesso si allontana da casa. L’artista, ormai da molti anni ha pubblicamente raccontato alcuni dettagli della sua vita privata, tra cui la relazione poliamorosa che ha intrecciato con sua moglie Anna Erli, sposata nel 1974, e con la manager Patricia Abati, diventata la sua compagna nel 1989. “Io vivo tra tre case, a Ponticino, a Calenzano e a Roma” – ha spiegato Pupo. Calenzano è infatti il luogo in cui abita Patricia, mentre nella capitale ha un appoggio dove potersi fermare quando ha degli impegni lavorativi.

La splendida villa di Pupo a Ponticino

A Ponticino, piccola borgata in cui è nato, Pupo vive insieme ad Anna: qui ha cresciuto le due figlie avute dalla moglie, Ilaria e Clara, che ormai hanno spiccato il volo e si sono allontanate da casa. Sul suo profilo Instagram, il cantante condivide spesso delle foto che ritraggono la villa in cui abita, rivelando così qualche dettaglio che non passa certo inosservato ai suoi fan. Come riporta “Leggo”, la dimora è grande e ricca di ampie vetrate che forniscono molta luce naturale agli ambienti, impreziositi da nuance chiare ed eleganti e da un raffinato marmo come pavimento.

Poiché Pupo è un grande appassionato di antiquariato e di arte contemporanea, ogni stanza è arredata con gusto secondo uno stile classico e molto ricercato, dove spiccano pezzi di design e opere d’arte, nonché i tantissimi premi che ha ricevuto nel corso della sua carriera. La villa ospita anche uno studio musicale, il “rifugio” dove Enzo Ghinazzi si ritira quando è in cerca di ispirazione. Non mancano un bel pianoforte e un angolo dedicato al gioco delle carte, con pavimenti in parquet e pareti dalle tonalità neutre.