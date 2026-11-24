L’attore romano Pierfrancesco Favino abita nella Capitale con la compagna Anna Ferzetti e le figlie in un’abitazione nel quartiere Testaccio

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Pierfrancesco Favino è uno degli attori italiani più apprezzati, capace di passare dal teatro al cinema e alla televisione interpretando personaggi molto diversi tra loro. Romano, con una carriera che comprende anche produzioni internazionali, Favino ha mantenuto un legame forte con la sua città dove vive da anni.

Dove vive Pierfrancesco Favino: la casa a Roma

Pierfrancesco Favino vive a Roma con la compagna, l’attrice Anna Ferzetti, e le loro due figlie. Secondo quanto riporta ‘Cineblog’, l’attore vivrebbe a Roma nel quartiere Testaccio come possibile zona di residenza, ma non si tratta di un’informazione confermata direttamente dalla coppia. Le poche immagini degli ambienti domestici sono state ricavate da fotografie pubblicate sui social principalmente da Anna Ferzetti. Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, infatti, stanno insieme da circa vent’anni. Ferzetti è un’attrice che ha lavorato in teatro, cinema e televisione, partecipando a serie come Tutto può succedere e Le fate ignoranti.

Secondo le ricostruzioni avvenute, l’abitazione sembrerebbe svilupparsi su due livelli e avere finestre ampie, affacciate su un balcone o una terrazza. Nel soggiorno si noterebbero un lampadario di design e dettagli architettonici sul soffitto. Sembra che la coppia Favino-Ferzetti sia amante degli oggetti di design moderno. Della cucina e della zona notte, invece, si conosce poco. La coppia, infatti, mantiene una certa riservatezza sulla vita familiare e non condivide molti dettagli della propria quotidianità.

Roma è anche la città in cui Favino è nato e ha formato la propria carriera. La scelta di viverci con la famiglia si lega così non soltanto al lavoro, ma anche alla sua storia personale. Pur essendo uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano, però, l’attore tiene da sempre separata la vita professionale da quella domestica. Anche per questo, su dove vive Pierfrancesco Favino sono disponibili poche informazioni.

Pierfrancesco Favino: storia, carriera e passione per lo sport

Nato a Roma il 24 agosto 1969, Favino si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Prima di affermarsi sul grande schermo, ha lavorato in teatro e in televisione. Il suo debutto cinematografico risale al 1995 con Pugili. Il successo presso il pubblico è cresciuto negli anni Duemila, anche grazie a film come L’ultimo bacio e Romanzo criminale. In seguito, ha alternato produzioni italiane e internazionali.

Tra le interpretazioni che hanno contribuito a consolidarne la reputazione figurano Il traditore, in cui ha vestito i panni del mafioso pentito Tommaso Buscetta, e Padrenostro, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Per quest’ultimo film ha ricevuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. La sua filmografia comprende anche titoli internazionali come Angeli e demoni e Rush, nel quale ha interpretato il pilota svizzero di Formula 1 Clay Regazzoni. In televisione ha portato sullo schermo figure realmente esistite, tra cui il ciclista Gino Bartali nella miniserie del 2006.

Il rapporto con lo sport non si limita ai ruoli. Favino è tifoso della Roma e segue il tennis con passione. Nel 2026 l’attore ha unito la propria presenza scenica a uno degli appuntamenti sportivi più seguiti dell’anno: la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano Cortina, allo stadio San Siro. Durante la serata ha recitato L’Infinito di Giacomo Leopardi, accompagnato dal violinista Giovanni Andrea Zanon. La performance ha intrecciato poesia e musica in una cerimonia dedicata anche al dialogo tra territori e culture.