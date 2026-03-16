Dove vive Papa Leone XIV, trasloco a Palazzo Apostolico

Dove vive Papa Leone XIV: il Pontefice si è trasferito nell'appartamento papale al Palazzo Apostolico dopo la fine dei lavori di ristrutturazione

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Papa Leone XIV, nel marzo del 2026, ha traslocato nel Palazzo Apostolico, segnando così il ritorno di un Pontefice nella terza Loggia del Sacro Palazzo dove tutti i Papi aveva vissuto dall’inizio del Secolo scorso, fino all’elezione di Francesco che aveva invece scelto di abitare a Casa Santa Marta.

Dove vive Papa Leone XIV

Già durante i primi giorni del Pontificato di Leone XIV erano iniziati i lavori di ristrutturazione dell’appartamento papale, segnale della volontà del Papa americano di voler risiedere nel Palazzo Apostolico. Nella giornata di sabato 14 marzo 2026, come riferito dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, il Pontefice ha preso possesso dell’appartamento, trasferendosi negli spazi a disposizione dei suoi predecessori.

Al Palazzo Apostolico si trasferiscono anche due dei collaboratori più stretti di Prevost: Marco Billeri, canonista originario della diocesi Toscana di San Miniato e monsignor Edgar Ivan Rimaycuna Inga, arrivato per volere di Papa Leone XIV da Chiclayo, la Diocesi che il futuro Pontefice aveva guidato come Vescovo.

Fino al trasferimento, Papa Leone XIV aveva abitato nel Palazzo del Sant’uffizio dove risiedeva già da Prefetto del Dicastero per i Vescovi. A maggio del 2025, il Pontefice aveva riaperto l’appartamento papale facendo rimuovere i sigilli apposti per la morte di Papa Francesco, per poi dare il via libera alla risistemazione dell’abitazione rimasta praticamente vuota per l’intero Pontificato di Bergoglio.

I lavori sono durati circa nove mesi, durante i quali gli spazi del Palazzo Apostolico sono stati ristrutturati in base alle esigenze del nuovo Papa. Terminati i lavori, come riferito da ‘Avvenire’, l’appartamento risulta composto da vari ambienti, tra cui lo studio privato da cui Prevost si affaccia per la preghiera mariana della domenica in piazza San Pietro, la biblioteca e una piccola cappella.

Tra i vari spazi potrebbe esserci anche uno riservato agli esercizi fisici del Papa, anche se tale dettaglio non è ancora stato confermato. Dell’argomento aveva parlato John Joseph, il fratello di Leone XIV, avanzando l’ipotesi di un’area dedicata all’attività fisica nella Terza Loggia.

Ai microfoni di ‘National Catholic Reporter’, il fratello del Papa spiegò: “Il Pontefice gioca a tennis quando va a Castel Gandolfo. Una volta che sarà completata la ristrutturazione dell’appartamento nel Palazzo Apostolico, spera di poter mettere alcune attrezzature da palestra in modo da allenarsi anche lì”.

L’appartamento papale del Palazzo Apostolico

L’appartamento papale rappresenta il cuore del Palazzo Apostolico in Vaticano: è composto da una decina di stanze, tra cui un vestibolo, una sala di ricevimento, una biblioteca privata, un soggiorno, una sala da pranzo, una camera da letto e ambienti di lavoro per il Papa e per i suoi collaboratori.

Di norma il Pontefice risiede nell’appartamento papale per tutto l’anno, fatta eccezione per il periodo estivo, quando si trasferisce nelle residenze di Castel Gandolfo. Gli appartamenti papali vengono abitualmente ristrutturati in base alle preferenze di ogni nuovo Pontefice, cosa avvenuta anche dopo l’elezione di Prevost.

Nel 2005 ci fu una ristrutturazione significativa dell’appartamento quando Benedetto XVI venne eletto in seguito alla morte di Giovanni Paolo II. I lavori vennero effettuati nel periodo estivo, quando Ratzinger si trovava a Castel Gandolfo: gli spazi avevano bisogno di miglioramenti al cablaggio elettrico, al sistema idraulico e a quello di riscaldamento.