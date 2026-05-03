Dove vive Paolo Ruffini e perché ha scelto di abitare in hotel

Niente mega villa con piscina o superattico in centro città: Paolo Ruffini ha fatto una scelta decisamente più originale, scopriamo insieme dove vive

Irriverente al punto giusto, ma senza alcun dubbio dotato di un cuore enorme e di una spiccata sensibilità: Paolo Ruffini è un attore comico di grande successo, che ormai da tempo profonde tutto il suo impegno nel coniugare il mondo dello spettacolo con quello della disabilità, promuovendo l’inclusività al cinema, al teatro e in televisione. E nella sua vita privata? Dopo la fine del matrimonio con la collega Claudia Campolongo, ha preso una decisione a dir poco originale, per quel che riguarda il luogo in cui vivere. Scopriamo dove abita oggi Paolo Ruffini.

Perché Paolo Ruffini vive in hotel a Milano

Attore di successo, ma anche regista, sceneggiatore, doppiatore e persino conduttore: Paolo Ruffini, nato e cresciuto a Livorno, ha un grande talento e una simpatia travolgente, che gli hanno permesso di diventare uno dei volti più apprezzati del cinema comico e della televisione in Italia. Nel corso della sua carriera, ha recitato in moltissimi film e ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, oltre ad essere stato protagonista di svariate trasmissioni. Da molti anni, inoltre, è impegnato in un progetto ad ampio respiro sul tema dell’inclusività, collaborando a stretto contatto con persone con disabilità, per sensibilizzare il pubblico.

Molto attivo sui social, Paolo Ruffini non ama granché condividere la sua sfera privata. Ma, di tanto in tanto, fa qualche eccezione: di certo, non ha mai tenuto nascosta la sua scelta di vita alquanto originale, ovvero il fatto che ormai da parecchi anni abita in albergo. Come si è trovato a prendere questa decisione? In diverse occasioni, l’attore ha avuto la possibilità di raccontare la sua esperienza, come di recente in una puntata del podcast “Case perfette”, condotto da Gianluca Torre. Tutto ha avuto inizio quando, nel 2013, la sua relazione con la moglie Claudia Campolongo è giunta al termine.

Trovandosi a lasciare la casa in cui aveva vissuto fino a quel momento, Paolo Ruffini ha chiesto ospitalità in un albergo di Milano, città in cui, il giorno successivo, avrebbe avuto un appuntamento lavorativo. All’epoca, l’hotel in questione aveva da poco aperto i battenti. E, in quell’occasione, non aveva camere libere: l’attore è stato dunque invitato ad alloggiare in un piccolo appartamento all’interno dell’albergo. Nel giro di pochi giorni, Paolo ha scoperto di trovarsi perfettamente a suo agio. Questa curiosa soluzione abitativa, infatti, non solo lo ha allontanato da quelli che sono i comuni problemi di chiunque possieda una casa (sia in affitto che di proprietà), come le bollette o le piccole manutenzioni, ma è la scelta perfetta per la sua fobia dei ladri.

L’appartamento di Paolo Ruffini all’interno di un albergo

Dal lontano 2013, dunque, Paolo Ruffini abita in un bilocale situato all’interno di un hotel di Milano, il Ramada Plaza: moderno ed elegante, si trova in una posizione strategica per l’attore, all’epoca impegnato alla conduzione di Colorado. Alcuni anni fa, Paolo ha aperto le porte della sua casa alle telecamere di Vanity Fair, per un episodio di “ACasaDi”, mostrando così il luogo in cui vive. Ben lontano da ogni forma di lusso, l’appartamento è dotato di un soggiorno con piccolo angolo cottura e di una zona notte con camera da letto e bagno. Completa il tutto un ampio terrazzino da cui Ruffini può godersi un po’ di relax all’aria aperta.