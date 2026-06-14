Dove vive Paolo Bonolis: i suoi due appartamenti a Roma

Nato e cresciuto nella capitale, Paolo Bonolis è ancora molto legato alla città di Roma: è qui che ha due appartamenti, scopriamo dove vive il conduttore

Tra i nomi più importanti della televisione italiana, Paolo Bonolis è un conduttore molto amato dal pubblico: con la sua parlantina sciolta, un’ironia pungente e un grandissimo carisma, ha portato avanti una carriera straordinaria. I suoi esordi in tv risalgono agli anni ’80, e ancora oggi il suo volto è tra i più noti del piccolo schermo. Dove vive Paolo Bonolis? Il suo appartamento principale si trova a Roma, ma è a poca distanza che il presentatore ha un piccolo rifugio “intimo”, luogo che funge da riparo dove riflettere e concentrarsi sui suoi progetti lavorativi. Scopriamo qualcosa in più.

Paolo Bonolis e l’appartamento nel cuore di Roma

Nato a Roma, da padre milanese e madre di origini salernitane e tranesi, Paolo Bonolis è cresciuto nella capitale: qui ha studiato, diplomandosi presso il liceo classico e poi frequentando la facoltà di Scienze Politiche. Ma, ancora giovanissimo, aveva già deciso che il suo futuro sarebbe stato in televisione. Ad appena 20 anni, nel 1981, si è aggiudicato la conduzione della sua prima trasmissione – un programma per ragazzi all’epoca in onda su Rai1. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo. Tantissimi gli show che ha condotto, tra cui “Bim Bum Bam”, “Ciao Darwin”, “Avanti un altro”, “Affari tuoi” e due edizioni del “Festival di Sanremo”.

Paolo Bonolis abita ancora a Roma, luogo in cui si divide tra vita quotidiana e impegni lavorativi: nella capitale possiede uno splendido appartamento, situato nel quartiere di Ponte Milvio – uno dei più eleganti e prestigiosi della città. La casa, come rivela “Il Messaggero”, è quella che Bonolis ha condiviso per tanti anni con l’ormai ex moglie Sonia Bruganelli, nonché quella in cui sono cresciuti i loro figli Silvia, Davide e Adele. Dopo la loro separazione, avvenuta nel 2023, sono rimasti in buoni rapporti e la Bruganelli è andata a vivere ad appena un portone di distanza. L’appartamento, rimasto dunque a Paolo, è di generose dimensioni e arredato in stile classico, con complementi di gran classe ed qualche elemento di design.

Il “rifugio privato” di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis vive dunque a Roma, in una splendida casa del centro storico. Come lui stesso ha rivelato in più occasioni, l’appartamento di Ponte Milvio è però spesso molto affollato, tra amici e parenti che vi si radunano. Il conduttore, per potersi di tanto in tanto concedere un po’ di riservatezza, ha dunque deciso di acquistare un suo “rifugio” più intimo, anch’esso situato nel cuore di Roma. Il secondo appartamento di Bonolis – come si legge su “Idealista” – si trova sul Lungotevere, nel quartiere Flaminio. Questo è l’angolo privato di Paolo, un’oasi di tranquillità in cui si ritira quando vuole riflettere o concentrarsi sul suo lavoro.

Secondo quanto rivelato da “Il Messaggero”, la casa è molto più raccolta rispetto a quella di Ponte Milvio, ma anche molto più “personale”. Vi trova spazio una sala giochi privata, dove campeggiano flipper e biliardino: il luogo ideale dove appartarsi e tornare alla propria giovinezza, per godere di qualche momento di relax. Non manca un angolo di lavoro pieno di libri, dove trarre ispirazione e concentrarsi. Infine, in tutta casa le pareti sono ricoperte di cimeli, tra cui foto di viaggi, ritratti dei suoi idoli, prime pagine sportive e dischi d’oro ricevuti dai Queen.