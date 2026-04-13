Paola Perego, noto volto della TV, vive da tempo a Roma con il marito Lucio Presta ma ha anche un "rifugio del cuore" nella campagna laziale

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Paola Perego è uno dei volti più solidi e riconoscibili della televisione italiana, con una carriera che attraversa oltre quarant’anni di storia. Nata a Monza, Paola Perego muove i primi passi da giovane nel mondo dello spettacolo come modella, per poi approdare in televisione negli anni Ottanta. Da quel momento inizia una crescita costante che la porta a condurre programmi di grande successo tra Rai e Mediaset, diventando un punto di riferimento per il pubblico italiano. Parallelamente alla carriera, la conduttrice ha sempre cercato un equilibrio tra vita pubblica e privata, scegliendo con attenzione i luoghi in cui vivere.

La casa di Paola Perego a Roma

Nonostante sia nata in Lombardia, Paola Perego si è trasferita da tempo nel Lazio, a Roma. Come altri personaggi famosi, la conduttrice ha scelto la capitale come luogo dove vivere con la famiglia. La decisione di vivere a Roma è strettamente legata al lavoro televisivo di Paola che negli anni ha condotto numerosi programmi negli studi Rai, tra cui il recente ritorno in prima serata con The Floor su Rai 2. Parallelamente, la conduttrice ha saputo ampliare la sua presenza anche in nuove piattaforme.

In particolare, conduce il podcast “Poteva andare peggio”, dove ha come ospiti personaggi come Diletta Leotta, Carlo Conti e Giulio Golia. Restare a Roma le permette di gestire al meglio ritmi e impegni lavorativi, mantenendo al tempo stesso un equilibrio con la vita privata dato che anche il marito Lucio Presta è un noto produttore televisivo. La casa romana della conduttrice sembra rispecchiare perfettamente la sua personalità.

Come riporta ‘Leggo’, gli ambienti sono caratterizzati da colori neutri con predominanza di bianco, grigio e tonalità tortora. Dalle immagini condivise sui social, si percepisce che gli ambienti della zona giorno sono ricchi di luce naturale che entra dalle ampie finestre. Il soggiorno è uno degli ambienti più importanti e ospita anche una grande libreria. La cucina è un altro ambiente centrale. Qui Paola Perego ama dedicarsi alla preparazione dei pasti per la famiglia, un’attività che spesso condivide anche con i suoi follower.

La casa di Paola Perego in campagna

Accanto alla vita cittadina, Paola Perego ha scelto di mantenere un legame forte con la natura attraverso una seconda casa in Sabina, una zona collinare del Lazio nota per i suoi paesaggi verdi. Questo luogo rappresenta per la conduttrice un vero rifugio, lontano dagli impegni televisivi, che ‘Leggo’ definisce il suo “rifugio del cuore”.

La zona della Sabina, situata non distante da Roma, è una delle mete preferite da chi cerca tranquillità senza allontanarsi troppo dalla capitale. Nella casa di campagna, la conduttrice cambia ritmo dato che qui si dedica alla vita all’aria aperta. L’esigenza di avere una casa anche lontana dai ritmi frenetici della città sembra sempre più diffusa tra i personaggi famosi che hanno la necessità di ritagliarsi pause.

Negli ultimi tempi, infatti, Paola Perego ha anche affrontato momenti delicati, tra cui un intervento chirurgico importante al rene. La conduttrice ha condiviso pubblicamente la sua esperienza sui social, raccontando di essersi dovuta sottoporre a un’operazione di nefrectomia per una neoplasia. Quello su cui si è soffermata molto, però, è il valore della prevenzione e della cura della salute.