Dove vive Paola Ferrari: la sua villa da sogno a Roma

La giornalista sportiva Paola Ferrari, uno dei volti più noti della televisione italiana, abita ormai da tanti anni a Roma: ecco la sua splendida villa

Volto storico di alcune delle più famose trasmissioni sportive della tv italiana, tra cui “La Domenica Sportiva” e “90° Minuto”, Paola Ferrari ama ritagliarsi momenti di privacy quando è lontana dagli schermi. Per quanto riguarda la sua vita privata, in effetti, si sa giusto l’indispensabile: pur essendo molto famosa, la giornalista è riuscita a mantenere una certa riservatezza sulla sua sfera più intima. Quello che possiamo dire con sicurezza è che, ormai da molti anni, la sua quotidianità si svolge tra Roma e Milano: scopriamo dove vive Paola Ferrari.

La villa di Paola Ferrari a Roma

Sebbene sia nata e cresciuta a Milano, la giornalista sportiva Paola Francesca Ferrari vive oggi principalmente a Roma. I suoi esordi, risalenti alla fine degli anni ’70, l’hanno vista impegnata in alcune emittenti lombarde, ma ben presto la giornalista è approdata in Rai, diventando la più longeva conduttrice de “La Domenica Sportiva”. Nel corso della sua carriera, la Ferrari ha lavorato al timone di moltissime trasmissioni, affiancando grandi nomi della televisione italiana – da Enzo Tortora a Gian Piero Galeazzi e Maurizio Costanzo. Proprio per motivi professionali, ha dovuto spesso lasciare la sua città natale e spostarsi a Roma.

Nella capitale, poi, ha deciso di stabilirsi definitivamente: qui suo marito, l’imprenditore torinese Marco De Benedetti, si è trasferito ormai da diversi anni per i suoi impegni professionali. Oggi, Paola Ferrari abita in una splendida villa a poca distanza dal centro storico di Roma, assieme al marito e ai figli Alessandro e Virginia. Si sa davvero poco sulla sua casa, dal momento che la giornalista è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Come riporta “DiLei”, la villa è situata sull’Appia Antica e gode di una vista meravigliosa sulla Città Eterna.

Gli interni sono elegantemente arredati: ovunque domina il bianco, che esalta la luce naturale proveniente dalle grandi vetrate della zona giorno. Un bellissimo parquet impreziosisce gli ambienti, come si può notare anche nelle foto che, di tanto in tanto, Paola Ferrari condivide sui social. La cucina è ampia e dotata di ogni comfort, dal momento che è una delle stanze maggiormente vissute dalla famiglia. Non manca poi un grande giardino, che la giornalista ha arricchito con splendidi glicini profumati: qui si rilassa all’aria aperta, assieme ai suoi amati cagnolini.

Il legame di Paola Ferrari con la città di Milano

Anche se ormai vive da molti anni a Roma, la giornalista sportiva non ha mai dimenticato la sua Milano: è la città in cui è nata, quella in cui la sua famiglia affonda le radici. Paola Ferrari aveva una casa in Città Studi, quartiere situato a nord-est del capoluogo lombardo, dove hanno sede diversi istituti universitari – tra cui il Politecnico di Milano. Qui abita ancora suo papà, e lei vi torna spesso immergendosi nei ricordi d’infanzia. In un’intervista che la Ferrari ha rilasciato a “Il Giorno”, la conduttrice ha raccontato del suo profondo legame con la città e del suo trasferimento nella capitale.

“Non è stato un cambiamento facile, Roma è l’antitesi di Milano, per l’efficienza e per le distanze incolmabili. Ci sono andata la prima volta seguendo mio marito, poi per “La Domenica Sportiva” e la Rai. Ma a Milano torno sempre spesso, ho la mia casa, mio papà, i miei dottori. Con Expo è cresciuta tantissimo, è una città europea. Roma è una città di una bellezza meravigliosa ed è più facile per i bambini, il verde è meno sacrificato, ci sono più scuole internazionali. Milano offre tanto dal punto di vista del lavoro e del divertimento, ha fatto dei passi avanti importanti”.