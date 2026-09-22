Famosa attrice, regista e sceneggiatrice, Paola Cortellesi è nata e cresciuta a Roma, città con la quale ha da sempre un legame molto particolare

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Paola Cortellesi ha costruito una carriera capace di attraversare televisione, teatro e cinema, passando dalla comicità alle interpretazioni drammatiche fino alla regia. A unire molte tappe del suo percorso è Roma, città nella quale è nata e cresciuta e che ha spesso fatto da sfondo nei suoi film. Il rapporto con la Capitale, però, non riguarda soltanto il lavoro e l’attrice abita qui da anni e le ha dedicato parole che raccontano un legame profondo con la città.

Dove vive Paola Cortellesi

Paola Cortellesi è nata a Roma il 24 novembre 1973 ed è cresciuta a Massimina, tra Malagrotta e Boccea. Dopo l’esordio giovanissima con Cacao meravigliao, ha raggiunto la popolarità grazie a “Mai dire Gol”, affermandosi successivamente come attrice con film quali “Nessuno mi può giudicare”, “Scusate se esisto!” e “Come un gatto in tangenziale”. Nel 2023 ha debuttato alla regia con “C’è ancora domani”, film che ha ottenuto grande successo, da lei anche interpretato e co-sceneggiato. Ambientato nella Roma del dopoguerra, il film ha fatto il record di incassi e ha ottenuto importanti riconoscimenti.

Il suo amore per Roma non traspare solo nei suoi film ma anche nelle sue scelte di vita. Nata e cresciuta a Roma, l’attrice ha scelto di vivere nella capitale anche con la famiglia, come riporta ‘La Repubblica’. La Cortellesi, infatti, risiede da molti anni a Monteverde Vecchio, quartiere residenziale di Roma situato tra Trastevere, il Gianicolo e Villa Doria Pamphilj. Qui vive insieme al marito, il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, e alla loro figlia Laura. Non sono emerse molte informazioni sulla loro abitazione.

Cortellesi e Milani si sono conosciuti sul set del film Il posto dell’anima, diretto da lui e interpretato da lei. Dopo circa nove anni di relazione si sono sposati il 1° ottobre 2011. La loro figlia Laura è nata il 24 gennaio 2013. Alla vita privata la coppia affianca una collaborazione professionale. Milani ha, infatti, diretto Cortellesi in numerosi film, mentre i due hanno spesso lavorato insieme anche alla scrittura delle sceneggiature.

La dedica di Paola Cortellesi a Roma

Il legame di Paola Cortellesi con Roma emerge chiaramente dalle sue dichiarazioni. In un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, l’attrice ha riassunto il proprio rapporto con la Capitale con una frase particolarmente intensa: “Non potrei abitare in nessun’altra città, Roma è la mia passione, la mia vita, la mia tana.” Cortellesi non ha nascosto le difficoltà della città, dal traffico alla scarsa comodità, ma ha spiegato che Roma ti frega con la bellezza: “Va bene, sarà anche piena di problemi, ma ti frega con la bellezza, c’è tanta bellezza che ti consola e ti scordi del resto”.

Anche le origini familiari raccontano una storia profondamente romana. La famiglia del padre proveniva dal centro della città, dalla zona di Piazza Navona. La madre, invece, era nata in provincia di Teramo, ma aveva assimilato modi di dire e abitudini della Capitale. Tra le sue passeggiate preferite ha indicato Trastevere, il Gianicolo e le strade intorno a via della Lungaretta. Sono luoghi nei quali convivono la dimensione popolare e quella monumentale della città.

Roma è stata spesso protagonista nella cinematografia di Paola Cortellesi. In “Come un gatto in tangenziale”, diretto da Riccardo Milani, il contrasto fra il centro benestante e il quartiere periferico di Bastogi diventa il motore della storia. Anche “Scusate se esisto!” è ambientato in gran parte nella Capitale e dedica particolare attenzione al Corviale, ma il legame più evidente con Roma si ritrova però in “C’è ancora domani”.