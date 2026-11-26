Pamela Prati vive a Roma, città in cui si è trasferita da giovane per lavorare nello spettacolo: ecco com’è la sua elegante casa nella Capitale

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Dagli spettacoli del Bagaglino ai programmi televisivi, passando per il cinema e il teatro, Pamela Prati è uno dei volti che hanno attraversato diversi decenni dello spettacolo italiano. Nata in Sardegna, si è poi trasferita a Roma dove ha costruito la propria carriera diventando sin da giovane una protagonista del piccolo schermo. Oltre agli impegni professionali, la showgirl condivide sui social anche alcuni momenti della propria quotidianità. Tra le immagini pubblicate compaiono scorci della sua abitazione, che permettono di osservare qualche dettaglio degli ambienti in cui trascorre il tempo lontano dalle telecamere.

La casa di Pamela Prati a Roma

La carriera di Pamela Prati è legata a Roma, città nella quale si è trasferita da giovane e dove ha mosso passi importanti nel mondo dello spettacolo. Dopo le prime esperienze come fotomodella e attrice, la popolarità arriva soprattutto grazie al Bagaglino, la compagnia con cui prende parte a spettacoli teatrali e televisivi. La Prati, quindi, vive da tempo nella Capitale e ha mostrato più volte, attraverso i contenuti condivisi sui social, alcuni scorci della sua casa romana. Le informazioni disponibili non permettono però di individuare con certezza il quartiere di Roma in cui vive.

Secondo la descrizione pubblicata da ‘Leggo’, gli interni alternano tonalità chiare e tocchi di colore, con arredi che accostano elementi contemporanei a dettagli più classici. Nel soggiorno, in particolare, il rosso richiama l’attenzione sulle pareti e sul divano, mentre il pavimento in parquet contribuisce a dare calore. Un altro spazio importante è la veranda, arredata con mobili in legno chiaro e arricchita dalla presenza di piante. Anche la sala da pranzo presenta dettagli molto particolari. Al centro si trova un tavolo dalle linee eleganti, mentre un lampadario a gabbia e alcuni candelabri completano l’arredamento. Grandi vetrate lasciano entrare la luce naturale e rendono la stanza uno degli spazi più ariosi della casa.

Tra gli angoli che compaiono nelle fotografie c’è poi il corridoio, dove una parete a specchio e un tappeto rosso fanno da sfondo agli scatti dedicati ai look della showgirl. Nella camera da letto prevalgono, invece, colori più tenui e qui è presente un grande letto matrimoniale con una testiera imbottita. Il bagno si contraddistingue per i rivestimenti che tendono al grigio antracite con uno specchio retroilluminato che completa l’ambiente. La doccia è delimitata da una parete in vetro con una luce a LED blu che incornicia la zona.

Pamela Prati: storia, popolarità, fama e carriera

Conosciuta dal pubblico con il nome d’arte di Pamela Prati, Paola Pireddu nasce a Ozieri, in provincia di Sassari, il 26 novembre 1958. La showgirl ha raccontato più volte di aver vissuto un’infanzia difficile, segnata anche da un periodo trascorso in collegio. Il suo percorso cambia quando, a 18 anni, si trasferisce a Roma e nella Capitale inizia ad avvicinarsi progressivamente al mondo della moda e dello spettacolo.

Tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta Pamela Prati muove i primi passi come fotomodella e attrice. Nel 1980 posa per la copertina di un album di Adriano Celentano e, negli anni successivi, recita in alcune commedie cinematografiche. La svolta arriva nel 1987, quando Pier Francesco Pingitore la sceglie per gli spettacoli del Bagaglino. È proprio con la compagnia che la showgirl conquista una grande popolarità, condividendo in seguito il palcoscenico anche con Valeria Marini, un’altra delle primedonne del varietà.

Nel corso della carriera Pamela Prati si dedica anche alla conduzione e alla musica, partecipando a programmi di intrattenimento e incidendo diversi brani. Nel 2016 entra come concorrente nella prima edizione del Grande Fratello Vip, esperienza che ripete nel 2022. Negli anni successivi prende parte anche ad altri programmi televisivi, tra cui Tale e quale show e Ne vedremo delle belle.