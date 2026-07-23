Dove vive Ornella Muti con la figlia Naike Rivelli: l'ex abbazia

Ornella Muti vive insieme alla figlia a Lerma, lontano dai riflettori e dalle grandi città, in una residenza che un tempo era un'antica abbazia

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Ornella Muti è una delle attrici italiane più famose, protagonista di film che hanno segnato la storia del cinema nazionale e internazionale. Grazie al suo talento e al suo fascino, la Muti ha saputo costruire una carriera ricca di successi. Oggi, però, lontano dai riflettori, ha scelto uno stile di vita completamente diverso rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare da una diva del cinema. Da anni vive, infatti, insieme alla figlia Naike Rivelli in una dimora immersa nel verde, all’insegna della sostenibilità e dell’amore per gli animali.

Dove vivono Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli

Nata a Roma nel 1955 con il nome di Francesca Romana Rivelli, Ornella Muti ha esordito giovanissima sul grande schermo diventando rapidamente uno dei volti simbolo del cinema italiano. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani e internazionali, recitando accanto ad attori di fama mondiale. Negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua eleganza e alla capacità di interpretare ruoli molto diversi tra loro. Oltre all’attività cinematografica, è stata spesso protagonista della televisione italiana e nel 2022 è stata tra le conduttrici del Festival di Sanremo, insieme ad Amadeus.

Al contrario di molti colleghi del mondo dello spettacolo, da tempo Ornella Muti ha scelto di vivere lontano dalle grandi città come Milano e Roma. La sua residenza si trova a Lerma, piccolo comune collinare in provincia di Alessandria, non distante da Ovada. Si tratta di una zona del Piemonte conosciuta per i paesaggi del Monferrato, caratterizzati da boschi, vigneti e borghi storici, dove il ritmo della vita è decisamente più tranquillo rispetto ai grandi centri urbani.

Qui l’attrice vive insieme alla figlia Naike Rivelli. La scelta di trasferirsi in campagna rispecchia perfettamente i valori che Ornella Muti porta avanti da anni. L’attrice ha, infatti, dichiarato di essersi avvicinata al buddismo e ha manifestato più volte il proprio interesse per uno stile di vita attento all’ambiente. Yoga, meditazione e contatto quotidiano con la natura, quindi, fanno ormai parte della routine condivisa con la figlia.

La villa di Ornella Muti che era un’abbazia

Ornella Muti vive da tempo con la figlia Naike Rivelli che ha seguito in parte le orme della madre lavorando come attrice e modella, ma nel tempo si è affermata anche come personaggio televisivo, cantante e creator digitale. Attraverso i suoi canali social racconta spesso momenti della vita quotidiana mostrando scorci della villa e degli animali che fanno parte della famiglia. La casa dove vivono Ornella Muti e Naike Rivelli è una residenza ricavata da un’antica abbazia di campagna. Questa è stata successivamente trasformata in una residenza privata mantenendo, però, intatto il fascino originario dell’edificio.

L’immobile, risalente secondo diverse ricostruzioni al XVIII secolo, è stato recuperato attraverso interventi conservativi. L’esterno conserva tutto il carattere delle antiche cascine piemontesi mentre l’interno si sviluppa su due livelli. Dalle immagini condivise da madre e figlia sui rispettivi profili social è possibile osservare alcuni degli ambienti della casa. Tra questi spicca l’ampia cucina con isola centrale, oltre ai grandi saloni caratterizzati da mobili in legno e ampie finestre che si affacciano sulle colline circostanti.

Anche gli spazi esterni sono uno degli elementi più caratteristici della proprietà. Il grande giardino ospita alberi secolari, spazi verdi e una piscina. Non mancano, inoltre, aree dedicate agli animali che sono descritti quasi come compagni della quotidianità di Ornella Muti e Naike Rivelli. Le fotografie pubblicate negli anni mostrano, infatti, la presenza di numerosi cani, gatti, cavalli e persino maialini domestici, che vivono con loro.