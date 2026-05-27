Dove vive Natalia Estrada: il pittoresco ranch in Piemonte

Dopo il successo in televisione e al cinema, Natalia Estrada ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo: oggi vive in un ranch con i suoi amati cavalli

Niente più flash e riflettori puntati addosso: Natalia Estrada, che negli anni ’90 ha conosciuto il successo dapprima in televisione e poi al cinema, ha ormai da tempo deciso di ritirarsi a vita privata e dedicarsi alla sua passione per l’equitazione. Donna di grandissimo fascino e simpatia travolgente, la Estrada si è stabilita lontano dal caos della città e, nel verde incontaminato del Piemonte, ha aperto un ranch dove si prende cura dei suoi amati cavalli, oltre a gestire attività di maneggio. Scopriamo qualcosa in più.

Il borgo in Piemonte dove vive Natalia Estrada

Nata e cresciuta a Gijón, cittadina spagnola situata nella comunità autonoma delle Asturie, Natalia Estrada è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. Dopo aver studiato danza e aver frequentato il Conservatorio Reale di Madrid, agli inizi degli anni ’90 ha debuttato in televisione come conduttrice di uno dei più famosi show spagnoli dell’epoca. Poco dopo, Natalia è arrivata in Italia e si è fatta subito notare: Giorgio Mastrota, con il quale si è sposata e ha avuto una figlia, l’ha voluta al suo fianco per la conduzione de “Il gioco delle coppie”. Da quel momento, la Estrada è diventata un’amata soubrette televisiva, fino al successo al cinema. Impossibile dimenticare la sua avvenenza ne “Il ciclone”, il film di Leonardo Pieraccioni record d’incassi.

Ben presto, tuttavia, Natalia si è resa conto che il patinato mondo della televisione non le calzava più a pennello. In un’intervista rilasciata al settimanale “Gente”, la conduttrice ha raccontato: “La tv mi ha dato tantissimo, ho sempre amato ballare, condurre, ho ricordi splendidi, ma lo stile di vita che gravita attorno a ogni show, ad un certo punto, mi stava stretto”. E così, si è lasciata alle spalle il mondo dello spettacolo e si è concentrata sull’altra sua grande passione, l’equitazione. “La mia quotidianità è frutto di una scelta mirata. Ogni giorno sono nella mia dimensione e con le persone che voglio avere accanto, e sono felice, senza distrazioni” – ha spiegato Natalia.

Dell’amore per i cavalli, la Estrada ha fatto un vero e proprio lavoro. Oggi ha un ranch in Piemonte, che gestisce assieme al suo compagno Andrea “Drew” Mischianti, istruttore e campione di ranch roping con cui condivide la sua vita dal 2006. I due, abbandonata la città, si sono trasferiti in un piccolo borgo tra le colline astigiane, dove hanno trovato una vera e propria oasi di pace. Insieme, hanno scelto di abitare nel paesino di Cortazzone (prov. di Asti), all’interno della loro “Ranch Academy” che offre la possibilità di vivere a contatto con la natura e gli animali.

I dettagli del ranch di Natalia Estrada

Ormai lontana da ogni mondanità, Natalia Estrada vive nella massima privacy offerta dal suo ranch in Piemonte, godendosi la compagnia di Andrea e dei loro amati cavalli. Non ci sono molte informazioni sul luogo in cui abita, avendo scelto di restare lontana dalle luci dei riflettori. Come rivela “Idealista”, il ranch è immerso nel verde e si occupa in toto della gestione dei cavalli, sia come centro di addestramento e riabilitazione che come sede di attività ed incontri legati al mondo dell’equitazione. Qui, Natalia lavora con i suoi animali e organizza eventi, percorsi didattici e laboratori che permettono agli appassionati come lei di condividere momenti di relax in mezzo alla natura.