Dove vive Naomi Campbell a Milano: l'indizio social

Le indiscrezioni lanciate da "Forbes" sembrano venir confermate da alcune foto pubblicate proprio da Naomi Campbell: la top model ha preso casa a Milano?

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Le passerelle milanesi l’hanno accolta innumerevoli volte nel corso della sua carriera, ma ora il capoluogo lombardo sembra essere diventato la sua nuova casa: Naomi Campbell si sarebbe trasferita in Italia, scegliendo proprio la capitale della moda. Questo, almeno, è ciò che riporta “Forbes” come indiscrezione, ma alcuni indizi social sembrerebbero confermare tutto. La super top model ha infatti pubblicato alcune foto che non lasciano grandi dubbi, e addirittura suggeriscono in quale zona di Milano avrebbe preso casa.

Dove si trova la nuova casa di Naomi Campbell a Milano

Secondo “Forbes”, la città di Milano avrebbe da poco accolto nientemeno che Naomi Campbell: le indiscrezioni parlano di un suo recente trasferimento nel capoluogo lombardo, che già in passato l’ha accolta molte volte durante i suoi impegni professionali. La super top model, come riportano le prime notizie, avrebbe scelto un maxi appartamento all’interno di uno dei più lussuosi grattacieli milanesi, ma fino a questo momento non erano arrivati altri dettagli – né alcuna conferma da parte della Campbell in merito al suo trasferimento.

Finalmente, sui social spunta l’indizio che tutti aspettavano: Naomi ha condiviso su Instagram alcune splendide foto in bianco e nero che la ritraggono a Milano, in semplici attività quotidiane come portare a spasso i suoi cani o a sorseggiare qualcosa di fresco mentre passeggia. A confermare i sospetti, è infine una semplice parola: come didascalia di una delle foto, la super top model ha scritto “CASA”, lasciando intendere di essersi davvero trasferita a Milano. Ma c’è ancora qualcosa che ha scatenato la fantasia dei fan.

Questo piccolo book fotografico, realizzato da German Larkin, vede Naomi Campbell ritratta in una zona molto esclusiva di Milano. Si tratta del quartiere Garibaldi, come si evince dai dettagli che non sono sfuggiti ai follower: nello sfondo delle foto si vede infatti Porta Garibaldi e l’Unicredit Tower. A quanto pare, è proprio qui che si troverebbe l’appartamento scelto dalla supermodella per la sua nuova vita milanese, ricca di piccoli gesti quotidiani – tra cui la passeggiata con i suoi due dobermann – e di qualche progetto lavorativo. In una foto è immortalata accanto a Leonardo Maria Del Vecchio, che solo qualche giorno fa l’ha voluta con sé al Twiga in occasione di una delle serate della Milano Fashion Week.

Naomi Campbell lascia Londra per Milano

Insomma, ormai non sembrano più esserci dubbi: le ultime indiscrezioni su Naomi Campbell hanno trovato conferma proprio sul suo profilo Instagram, dove la supermodella è molto attiva nel tenere aggiornati i fan. Milano è dunque la nuova base di uno dei volti più noti delle passerelle degli anni ’90, una star che ha lasciato il segno nel mondo della moda. La “Venere Nera” lascia così Londra, la città che le ha dato i natali e in cui ha continuato a vivere per molti anni.

D’altra parte, ormai da qualche tempo la città di Milano non ha nulla da invidiare alle più grandi metropoli europee: capitale della moda in Italia (e non solo), continua ad attirare moltissimi “ricchi” provenienti da ogni angolo del mondo. E Naomi, a quanto pare, è arrivata proprio per restare.