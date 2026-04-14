Dove vive Miriam Leone: l'elegante appartamento a Milano

Dalla calda atmosfera siciliana all'eleganza di Milano: la splendida Miriam Leone vive ormai da alcuni anni nel capoluogo lombardo, ecco dov'è la sua casa

Sorriso dolcissimo, sguardo magnetico e una bellezza solare: Miriam Leone, vincitrice della fascia di Miss Italia 2008, ha saputo conquistare i fan diventando una delle attrici più amate della televisione e del cinema, mostrando grande talento nella recitazione. Nonostante le sue origini siciliane, gli impegni lavorativi l’hanno spinta ad allontanarsi dall’isola e a creare il suo rifugio a Milano, dove oggi vive con la famiglia. Scopriamo insieme dove si trova la sua casa.

Dove si trova la casa di Miriam Leone

Nata a Catania e cresciuta nella cittadina di Acireale, dove ha trascorso l’infanzia e la giovinezza, Miriam Leone ha sempre amato la calda e solatia Sicilia, che le ricorda gli anni più belli della sua vita. Nel 2008, dopo aver vinto il titolo di Miss Italia, è arrivata per lei l’opportunità di trovare l’ambito successo nel mondo dello spettacolo, e ciò l’ha allontanata da casa. Dai suoi esordi come modella, nel giro di poco tempo Miriam si è affermata come conduttrice, diventando il volto di punta di alcuni fortunati show televisivi. E, grazie ad un talento fuori dal comune, appena un paio d’anni dopo ha debuttato come attrice, sia al cinema che in tv.

Oggi Miriam Leone può vantare un curriculum di tutto rispetto, tra cui diversi riconoscimenti – tra gli altri, due Nastri d’argento e una candidatura al David di Donatello. Per motivi professionali, l’attrice ha scelto di lasciare la Sicilia e trasferirsi a Milano, in modo da non sacrificare il tempo in famiglia a causa del suo lavoro. Ormai da alcuni anni, la Leone vive in un elegante appartamento situato a poca distanza dal centro storico, in una delle zone più esclusive e culturalmente vivaci della città.

La sua casa, in cui abita con il marito Paolo Carullo (anch’esso di origini siciliane) e al figlio Orlando, nato nel 2023, rispecchia appieno la personalità eclettica e raffinata di Miriam Leone. L’attrice è solita condividere sui social alcuni scatti della sua quotidianità con i fan, e non è avara di dettagli che mostrano lo splendido appartamento in cui si è trasferita a Milano. Gli ambienti sono grandi e molto luminosi, con ampie vetrate che si affacciano sulla città. Elementi di design si abbinano alla perfezione alle caratteristiche vintage della casa, come l’elegante parquet scuro e il soffitto a cassettoni.

Miriam Leone e i dettagli della sua casa a Milano

Miriam Leone ha curato personalmente gli arredi della sua casa milanese, mostrando un gran gusto e un amore per il design. In ogni stanza, a dominare è il bianco che rende l’atmosfera più luminosa: dettagli vintage e shabby impreziosiscono il soggiorno e la cucina, che rimangono tuttavia ambienti estremamente funzionali. Per la zona notte, l’attrice ha scelto un arredamento minimal che ben si sposa con la semplicità e la raffinatezza della Leone. Anche la cameretta del piccolo Orlando è un rifugio dove i colori neutri e la carta da parati, con un grazioso motivo a tema mongolfiere, rendono l’ambiente rilassante.

Non può mancare, ovviamente, un affaccio all’esterno: l’appartamento in cui vive Miriam Leone vanta una splendida terrazza da cui si gode di una vista su Milano davvero unica. Qui, come mostrano diverse foto pubblicate sui social dall’attrice, lei e la sua famiglia si concedono momenti di relax durante la bella stagione, approfittando di un angolo all’aria aperta da cui ammirare il panorama.