Dove vive Milly Carlucci: la casa a Roma e i retroscena social

Milly Carlucci ha scelto Roma come città di adozione: scopriamo tutte le curiosità sul suo appartamento, in cui vive con il marito Angelo Donati

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Milly Carlucci, uno dei volti più noti della Rai, ha ormai il suo spazio fisso in tv grazie a “Ballando con le stelle”, che conduce da molti anni con grandissimo successo, ma è anche la conduttrice di “Canzonissima”.

Già da ragazzina si era trasferita a Roma con la famiglia, per motivi lavorativi legati alla professione militare del padre. La sua carriera, iniziata nel lontano 1978 accanto a Renzo Arbore, l’ha poi spinta a rimanere nella capitale, così da non dover sacrificare il tempo libero negli spostamenti. Scopriamo dove vive Milly Carlucci e tutti i dettagli sulla sua splendida casa.

Dove vive Milly Carlucci a Roma

Nata a Sulmona, piccola cittadina abruzzese in provincia dell’Aquila, Milly Carlucci ha vissuto un’infanzia piuttosto movimentata. Suo padre, generale dell’Esercito Italiano in carriera, si è trasferito più volte, portando con sé la famiglia.

Da piccolissima, Camilla (questo il suo vero nome) è cresciuta a Udine, quindi si è spostata a Roma seguendo i suoi genitori. Qui, ha frequentato il liceo, è diventata una campionessa di pattinaggio artistico a rotelle e ha mosso i primi passi nel mondo della televisione. Milly ha sempre aspirato a diventare una showgirl, e grazie alla sua tenacia è oggi una delle conduttrici più amate della Rai.

Per poter inseguire il successo ha deciso di restare a Roma e creare qui il suo nido familiare, in modo da non dover rinunciare al suo tempo libero sacrificandosi negli spostamenti.

Milly Carlucci vive da tanti anni in un bellissimo appartamento situato all’interno di un palazzo storico della Camilluccia, uno dei quartieri più eleganti di Roma Nord. Nella cornice di Monte Mario, in una zona estremamente riservata e tranquilla, la conduttrice ha trovato la privacy che desiderava per la sua famiglia. Senza rinunciare alle comodità, ovviamente: la sua casa si trova infatti a poca distanza dagli studi Rai.

I dettagli sull’appartamento di Milly Carlucci

Da grande amante della privacy, Milly Carlucci è sempre stata molto attenta nel tenere la sua sfera più intima lontana dalle telecamere. Ma sui social ha condiviso diverse volte alcuni scatti della sua casa, mostrando gli interni arredati in maniera elegante e raffinata, che fanno da sfondo ad istantanee di vita quotidiana con la sua famiglia.

L’appartamento alla Camilluccia è stato il nido in cui lei e suo marito Angelo Donato hanno cresciuto i loro figli, Angelica e Patrick, ormai grandi. E oggi vi abitano da soli, ancora profondamente innamorati e felicissimi di condividere la loro quotidianità.

La casa in cui vive Milly Carlucci è molto spaziosa e ben illuminata, grazie anche alle grandi vetrate da cui si gode di uno splendido panorama sulla città di Roma.

Gli arredi sono eleganti ed essenziali, caratterizzati da colori chiari che rendono gli ambienti ancora più luminosi. Il legno, elemento principale in tutto l’appartamento, dona calore ed è molto accogliente. Non mancano alcune note più vivaci, impiegate soprattutto nei tessili: grandi tappeti colorati, tendaggi ariosi e cuscini a contrasto rendono il soggiorno un luogo piacevole in cui trascorrere del tempo in famiglia. Infine, spiccano qua e là alcuni pezzi di antiquariato, una passione che Milly condivide con suo marito.