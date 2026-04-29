Dove vive Michelle Hunziker: appartamento con vista e vicini vip

La showgirl svizzera è ormai da diversi anni di casa a Milano, in un bellissimo appartamento con terrazzo panoramico: ecco dove vive Michelle Hunziker

Bellissima, dotata di un’innata simpatia e di una spontaneità che hanno saputo conquistare rapidamente il pubblico: Michelle Hunziker, che ha debuttato ancora giovanissima come modella, si è presto fatta strada nel mondo dello spettacolo diventando una delle showgirl più apprezzate della televisione italiana. Grande amante dei social, non lesina foto della sua quotidianità che spesso condivide con i fan, rivelando qualche dettaglio della sua vita privata. Scopriamo dove vive Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker e la casa nel quartiere CityLife di Milano

Nata e cresciuta in Svizzera, dapprima in Canton Ticino e poi nella regione tedescofona, Michelle Hunziker si è trasferita in Italia quando aveva appena 17 anni, per cercare fortuna nel mondo della moda. Approdata a Milano, ha inizialmente faticato per trovare la sua strada: attorno alla metà degli anni ’90, tuttavia, è riuscita a farsi spazio in televisione con diverse partecipazioni in programmi di grande successo: uno su tutti, cui deve parte della sua notorietà, è “Paperissima Sprint”, alla cui conduzione è tornata per molti anni di seguito. La carriera di Michelle è in breve tempo decollata, tanto che la showgirl è diventata una delle più famose della tv italiana, con all’attivo anche numerosi film comici.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Hunziker ha storicamente fatto coppia con Eros Ramazzotti, conosciuto nel 1995: i due hanno avuto una figlia, Aurora, e si sono sposati nel 1998. La loro storia d’amore è naufragata pochi anni dopo, ma tra di loro è rimasto un legame d’affetto davvero speciale. Nel 2011, Michelle ha iniziato a frequentare Tomaso Trussardi, erede dell’omonima casa di moda, con cui ha avuto altre due figlie, Sole e Celeste. Negli anni del loro matrimonio, la showgirl ha vissuto in una bellissima villa alle porte di Bergamo, città natale di Tomaso. E, quando la coppia si è separata, la Hunziker ha deciso di voltare pagina completamente.

Una volta detto addio a Trussardi, lei e le figlie si sono trasferite a Milano, come riporta “Leggo”: la scelta, dovuta anche a motivi professionali, è ricaduta su una delle zone più vivaci e moderne della città, che coniuga comodità e lusso. Stiamo parlando del quartiere CityLife, dove la realtà urbana si mescola al verde, in un contesto di grande eleganza che attira molti vip – qui si trova, tanto per citarne uno, l’appartamento in cui hanno vissuto per anni Fedez e Chiara Ferragni, prima della fine della loro relazione. La Hunziker, che vanta dunque molti vicini famosi, tra calciatori e personaggi della tv, ama spesso mostrare alcuni scorci della sua casa milanese sui social, condividendo i suoi momenti felici con i fan.

I dettagli dell’appartamento di Michelle Hunziker

L’appartamento di CityLife in cui vive Michelle Hunziker è grande e molto luminoso, con ampie vetrate da cui filtra una splendida luce naturale. Gli ambienti sono resi ancora più accoglienti da un sapiente uso di un parquet chiaro, di toni caldi e dell’onnipresente bianco, che dona leggerezza ad ogni stanza. Il living è caratterizzato da un arredamento minimal molto elegante: spiccano, nel soggiorno, un grande divano e un tavolo in grado di ospitare la numerosa famiglia di Michelle. La zona notte vede un ampio impiego del color panna e di tessuti dalle nuance chiare, per creare un’atmosfera rilassante.

Non manca, ovviamente, uno spazio all’aria aperta: la casa della Hunziker ha un grande terrazzo panoramico da cui si gode di una splendida vista sulla città di Milano. Gli esterni sono arredati con molta cura, per poter essere vissuti al meglio. Il pavimento è in parquet e una parete è decorata con carta da parati che rappresenta della vegetazione, per fare un tuffo nella natura anche nel cuore di una metropoli.