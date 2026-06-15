Pur molto riservato, Max Pezzali ha svelato alcuni dettagli della sua splendida casa, il luogo in cui vive con la famiglia: scopriamo dove si trova

Il sogno di diventare un grande artista, l’enorme successo con gli 883 e infine la carriera da solista: Max Pezzali non è solamente un grande cantante, tra i nomi più famosi nel panorama musicale italiano, ma una vera e propria icona degli anni ’90, che ha cresciuto un’intera generazione con le sue canzoni. Ancora oggi è autore di brani che fanno breccia nel cuore dei suoi fan, ma tutto questo non lo ha allontanato dai luoghi della sua infanzia, dove vive in un contesto familiare e piuttosto modesto – pur non rinunciando a qualche lusso. Andiamo alla scoperta della casa in cui abita Max Pezzali.

Dove si trova la casa di Max Pezzali

Nato e cresciuto a Pavia, dove si divideva tra lo studio e i primi lavoretti presso il negozio di fiori dei suoi genitori, Massimo “Max” Pezzali ha sempre avuto una grande passione per la musica. Insieme al suo compagno di banco Mauro Repetto, ai tempi del liceo, ha fondato il duo 883 – originariamente chiamato I Pop. La loro musica (portata anche sul palco dello show condotto da Jovanotti) raccontava i sogni e le difficoltà dei ragazzi degli anni ’90, in cui tantissimi giovani si sono riconosciuti: il produttore Claudio Cecchetto ha capito subito le potenzialità di questi due giovani e ha dato loro la spinta necessaria a raggiungere il grande pubblico.

Nel giro di pochi anni, gli 883 hanno letteralmente riscritto la storia della musica italiana per un’intera generazione. E, nonostante lo scioglimento e la carriera da solista di Max Pezzali, il duo rappresenta ancora uno dei punti saldi del panorama musicale degli anni ’90. Nelle canzoni degli 883, così come in quelle che Pezzali ha pubblicato da solista, emerge chiaro il legame del cantante con la provincia e la sua città natale, grande “protagonista” anche della serie tv “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” che ripercorre la nascita e il successo della band. Sebbene gli impegni professionali lo abbiano spesso allontanato da Pavia, è qui che Max Pezzali ha deciso di abitare, assieme a sua moglie Debora Pelamatti.

Il cantante è tornato a vivere nella terra che lo ha visto nascere e crescere, mettendo radici nella comunità che egli stesso contribuisce – giorno dopo giorno – a ravvivare. Come si legge su “Immobiliare”, Max Pezzali e sua moglie abitano nel piccolo comune di Torre d’Isola, in provincia di Pavia: la loro casa, messa a disposizione dalla famiglia, non è una mega villa circondata dal lusso, bensì una modesta abitazione con giardino privato, dove Pezzali vive nel massimo riserbo. Da grande appassionato di moto, il cantante è diventato anche socio azionario della concessionaria Harley-Davidson di Pavia, accanto alla quale ha aperto un bar come ritrovo per tutti gli amanti dei motori.

Max Pezzali e i dettagli della sua villa a Torre d’Isola

Sia Max Pezzali che sua moglie Debora sono molto riservati su quella che è la loro vita privata, tuttavia il cantante ama condividere, di tanto in tanto, qualche scorcio della sua quotidianità sui social. Come riportato da “Leggo”, la splendida villetta in cui abita è un vero e proprio “tempio” dedicato alle sue passioni. Gli ambienti luminosi, arredati con uno stile semplice e funzionale, accolgono cimeli come la ricca collezione di fumetti di cui Max va molto fiero. Non mancano ovviamente ricordi musicali e una cantina-studio dove ritirarsi per trovare ispirazione e registrare qualche canzone. La villetta è circondata anche da un bellissimo giardino dove spicca, unica concessione “lussuosa” della famiglia, una grande piscina che rinfresca le estati di Max Pezzali.