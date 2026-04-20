Dove vive Marracash a Milano e il legame speciale con la Barona

Cresciuto con la famiglia in uno dei quartieri poveri della periferia di Milano, ancora oggi Marracash mantiene uno stile molto sobrio: ecco dove vive

Un’infanzia difficile, vissuta nella povertà assieme alla sua famiglia, e tanta voglia di riscatto: Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, ricorda il suo passato in ogni barra delle canzoni di successo che ha scritto, affrontando in rap quelli che sono stati i momenti più complicati – ma anche quelli più nostalgici – della sua vita. Il rapper è cresciuto in uno dei quartieri periferici di Milano, dove ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica. E a queste strade è ancora profondamente legato, pur avendo ormai deciso di vivere altrove. Scopriamo qualcosa in più.

La casa di Marracash a Milano

Oggi, Marracash vive nella sua Milano, la città che lo ha accolto quando era ancora piccolino, trasferitosi dalla Sicilia insieme alla sua famiglia. Da quei tempi tutto è cambiato, o forse no: il rapper, che di strada ne ha fatta davvero molta, è rimasto legato alle sue radici e non si è “montato la testa”, pur non versando più – finalmente – nella povertà in cui è cresciuto. Per questo motivo, come riporta “La Repubblica”, ha deciso di non allontanarsi troppo dalla periferia milanese in cui ha vissuto per tanti anni. A quanto pare, Marracash ha un appartamento nei pressi della Barona, il quartiere che lo ha visto diventare grande.

“Questa non è la Barona profonda, quella della mia giovinezza, mi sono spostato un po’ di lato, ma volevo rimanere vicino ai miei luoghi e alla mia gente. Il successo, il cash e la fama, va bene tutto. Ma alla fine le storie che racconto vengono da lì e per me è importante restare in contatto. Anzi, fondamentale” – ha raccontato il rapper, oggi uno dei cantanti più ascoltati su Spotify, in un’intervista a “La Repubblica”. Il suo è un appartamento molto sobrio, situato a piano terra. Non lo ha mai mostrato pubblicamente, ad eccezione di qualche raro scatto condiviso su Instagram, da cui si notato dettagli ben poco appariscenti, colori neutri e un arredo funzionale.

Marracash dalla Sicilia alla Barona

Fabio Bartolo Rizzo, diventato famoso nel mondo della musica rap con il nome d’arte Marracash, è nato a Nicosia, piccola cittadina siciliana situata in provincia di Enna. La sua famiglia, composta da mamma, papà e un fratellino più piccolo, si è trasferita a Milano subito dopo per cercare fortuna: fino all’età di 12 anni, Marracash ha vissuto in un minuscolo appartamento in una casa di ringhiera di via Bramante. Quando i suoi genitori sono stati sfrattati, si sono spostati nel quartiere della Barona, nella periferia sud-occidentale della città. Ed è proprio qui, tra le strade della sua gioventù, che il rapper ha covato il suo desiderio di rivalsa verso una povertà che gli stava stretta.

Marracash e il concerto Marra Block Party per la sua Barona

Oggi Marracash ha trovato il successo (e i soldi non sono più un problema), ma il suo profondo legame con la Barona non è mai venuto meno. Come abbiamo visto, è a poca distanza dal quartiere di periferia che ha deciso di stabilirsi, in un appartamento di modeste dimensioni, che rispecchia la sua personalità. E per celebrare il suo amore per la Barona, nell’aprile 2026 ha portato in strada un concerto senza precedenti: il Marra Block Party. Nessuna scenografia, niente effetti speciali: solamente Marracash, un microfono e la sua musica. Più che un concerto, si è trattato di una gigantesca festa che ha conquistato il “suo” popolo, un successo incredibile che ha condiviso con alcuni ospiti speciali, tra cui Sfera Ebbasta ed Elodie.