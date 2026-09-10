Dove vive Marina La Rosa: l'appartamento con terrazza a Roma

Marina La Rosa, divenuta famosa con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, ora vive in un appartamento a Roma con i suoi figli

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Marina La Rosa è divenuta famosa nel 2000, quando ha partecipato alla prima edizione del “Grande Fratello”. A più di venticinque anni da quell’esordio, la sua vita è profondamente cambiata. Alle apparizioni sul piccolo schermo ha affiancato gli studi in psicologia. Oggi vive a Roma, in una casa che racconta molto della sua personalità e dei suoi interessi.

Dove vive Marina La Rosa: la casa a Roma

Marina La Rosa vive nella capitale insieme ai suoi due figli, in un attico situato all’ultimo piano di un edificio. Non sono stati resi noti il quartiere di Roma o l’indirizzo dell’abitazione, ma le immagini condivise sui social permettono di osservare alcuni degli ambienti nei quali trascorre la propria quotidianità. Uno degli elementi più caratteristici della casa è l’ampio terrazzo, circondato da piante e affacciato sui tetti della Città Eterna. Come racconta ‘Il Messaggero’, l’arredamento della casa combina elementi moderni con mobili e accessori dal gusto vintage.

Nel salotto si trova un grammofono, ma la vera protagonista della stanza è una grande libreria che occupa un’intera parete con numerosi volumi che raccontano la passione di Marina La Rosa per la lettura. A completare lo spazio, un ampio divano blu. La zona giorno è separata dalla cucina da una porta divisoria in vetro e metallo. La cucina vanta mobili neri che creano un contrasto deciso con le pareti bianche della stanza. La casa romana comprende inoltre uno spazio dedicato alla lavorazione della ceramica.

Dai contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram emerge infatti la passione per la creazione di vasi e altri oggetti realizzati a mano, attività che condivide anche con i figli. Spostandosi nella zona notte, invece, nella camera da letto spicca un letto a baldacchino con una struttura in legno dipinta di bianco. Accanto alla lettura e alla ceramica, una parte importante della sua quotidianità è oggi rappresentata dalla psicologia. Marina La Rosa risulta iscritta dal 6 ottobre 2025 all’Albo degli Psicologi del Lazio e svolge la libera professione a Roma.

Marina La Rosa: storia, carriera e vita privata

Marina La Rosa è nata a Messina il 21 gennaio 1977. Aveva 23 anni quando entrò nella casa della prima edizione italiana del “Grande Fratello“, trasmessa su Canale 5 nel 2000. Durante il programma, Marina La Rosa fu associata al soprannome di “gatta morta“, un’etichetta che ne ha condizionato a lungo l’immagine pubblica. Negli anni successivi La Rosa ha cercato di liberarsi da quella rappresentazione, dimostrando di possedere interessi e competenze differenti.

Dopo il successo del reality, ha frequentato corsi di recitazione e ha iniziato a lavorare come attrice. Nel 2002 è apparsa in alcuni episodi della soap statunitense “Beautiful”, mentre successivamente ha recitato in produzioni italiane come “Carabinieri” e “Un posto al sole”. Ha inoltre portato avanti esperienze teatrali e radiofoniche, alternandole alla partecipazione a trasmissioni televisive. La sua carriera ha conosciuto una nuova fase nel 2019, quando è entrata nel cast de “L’Isola dei Famosi”. Il percorso nel reality si è concluso con il secondo posto, riportandola al centro dell’attenzione televisiva.

Nel 2024 ha partecipato come ospite e opinionista a programmi di informazione e attualità. Nello stesso anno è stata una delle concorrenti del programma “La Talpa – Who is the Mole”, condotto da Diletta Leotta su Canale 5. Nel 2025 ha preso parte anche a “Grande Fratello – L’inizio”, documentario dedicato alla nascita del reality che la rese famosa. Sul piano personale, nel settembre del 2010 Marina La Rosa ha sposato l’avvocato Guido Bellitti. La coppia ha avuto due figli, Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, arrivato nel 2011, ma il loro matrimonio si è concluso con la separazione nel 2021.