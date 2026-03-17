Dove vive Marco Giallini, il celebre attore romano che interpreta il personaggio del vicequestore Rocco Schiavone nella serie televisiva della Rai

Marco Giallini è uno degli attori italiani più famosi e apprezzati della sua generazione: romano classe 1963, si è imposto sia sul piccolo che sul grande schermo, conquistando gli spettatori con interpretazioni di personaggi diventati di culto, come Il Terribile della serie tv ‘Romanzo Criminale’ e Rocco Schiavone nell’omonima fiction Rai.

Dove vive Marco Giallini

L’attore Marco Giallini vive in una casa situata a Fonte Nuova, comune sparso della Città Metropolitana di Roma, alla periferia nord della Capitale e a pochi chilometri di distanza da Monterotondo. Al caos del Centro Storico, Giallini ha preferito la tranquillità di una zona più periferica, lontano dallo stress delle strade cittadine.

Fonte Nuova è situata a nord-est di Roma, oltre il Grande Raccordo Anulare; il territorio è prevalentemente collinare, con la frazione di Tor Lupara collocata però a un’altitudine maggiore rispetto ad altre. Nel territorio comunale, inoltre, scorre il Pratolungo, piccolo affluente dell’Aniene.

Appassionato di recitazione fin da ragazzo, in giovane età Marco Giallini ha svolto diversi lavori, come l’imbianchino, il trasportatore di bibite e l’educatore di colonie estive, mentre la sera frequentava la scuola di teatro.

L’esordio cinematografico risale al 1986 con una comparsata nel film ‘Grandi magazzini’ di Castellano e Pipolo. Nel corso di una carriera che dura da più di quarant’anni, è stato diretto da registri del calibro di Paolo Sorrentino, Stefano Sollima, Paolo Genovese, Carlo Verdone, Sergio Castellitto e Gabriele Mainetti.

Il legame con Aosta per Rocco Schiavone

Marco Giallini ha un legame particolare con Aosta per via del personaggio di Rocco Schiavone, interpretato nella celebre serie tv della Rai. L’attore veste i panni di Schiavone, un vicequestore della Polizia che per motivi disciplinari è stato trasferito da Roma, la sua città di origine, ad Aosta.

Proprio nel capoluogo Valdostano sono state girate tante riprese delle prime sei stagioni della fiction, al pari di altre località come Ivrea e Torino in Piemonte, Roma e anche Buenos Aires in Argentina.

Nel marzo del 2026, quando si trovava ad Aosta per girare le riprese della settima stagione della serie tv ‘Rocco Schiavone’, Marco Giallini ha riportato un incidente: mentre camminava fuori dal suo alloggio, è inciampato e finito a terra, fratturandosi una gamba.

Carriera e riconoscimenti

A livello di riconoscimenti, Marco Giallini è stato candidato sei volte al David di Donatello: come miglior attore protagonista per ‘Posti in piedi in paradiso’ nel 2012, ‘Se Dio vuole’ nel 2015 e ‘Perfetti sconosciuti’ nel 2016; come miglior attore non protagonista, invece, per ‘Io, loro e Lara’ nel 2010, per ‘ACAB’ nel 2012 e per ‘Buongiorno papà’ nel 2013.

Nel 2012 ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista per la prova offerta in ‘Acab’. Ha partecipato da attore a diversi videoclip di cantanti italiani, come Frankie Hi-Nrg Mc, Marina Rei, Max Pezzali, Daniele Silvestri, Duke Montana, i Tiro Mancino, Luca Barbarossa e Ultimo.

A teatro, tra gli altri, ha recitato in ‘Adelchi e ‘La pace di Aristofane’ per la regia di Arnoldo Foà, in ‘Messico e nuvole’ e Casamatta vendesi’ per la regia di Angelo Orlando e ‘Romeo e Giulietta’ e ‘Forever Blues’ per la regia di Maurizio Panici.