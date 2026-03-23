Mara Venier e suo marito Nicola Carraro stanno per dire addio al loro splendido attico con vista su Roma? Alcuni indizi hanno sorpreso i loro fan

Da sempre molto impegnata sul piccolo schermo, Mara Venier è una delle conduttrici più popolari della televisione italiana: storicamente al timone di “Domenica In”, che la vede protagonista – ad eccezione di un breve “trasloco” su Mediaset – ormai da più di 20 anni, è una vera icona amatissima dai fan. Per motivi professionali, “zia” Mara vive da tanto tempo a Roma, in uno splendido attico che gode di una vista meravigliosa. Ma ha anche un appartamento a Milano, dove di recente si è trasferita per stare vicina a suo marito Nicola Carraro, e una villa extra lusso a Santo Domingo, il suo “buen retiro” per le vacanze. Ora si parla di trasloco: dove andrà ad abitare la Venier?

Mara Venier e il super attico a Roma

Nata a Venezia e poi cresciuta a Mestre, dove si è trasferita da bambina assieme alla sua famiglia, Mara Venier è arrivata a Roma negli anni ’70 e non se n’è più andata, grazie anche ad una carriera che, tra cinema e televisione, l’ha portata ad essere uno dei volti più noti d’Italia. È qui che vive ancora oggi, accanto al marito Nicola Carraro (conosciuto proprio nella capitale), con cui è sposata dal 2006. La sua casa è davvero da sogno: si tratta di un maxi attico di ben 200 metri quadri, situato in un palazzo storico del ghetto ebraico di Roma, a pochi passi da Trastevere.

L’appartamento, di cui “zia” Mara condivide spesso degli scorci sui suoi profili social, vanta ampi spazi ben illuminati, grazie anche alle enormi vetrate da cui entra molta luce naturale. Arredato in stile classico, vede dominare i colori neutri e un bellissimo parquet che funge da trait d’union in tutta casa. La Venier e suo marito hanno pian piano scelto splendidi pezzi d’arredo per decorare il loro nido d’amore, creando un ambiente eclettico e vivace dove si trovano perfettamente a loro agio. E il pezzo forte dell’attico è senza alcun dubbio la terrazza soprastante, un grande spazio all’aperto che la conduttrice ama sfruttare nelle giornate più calde, assieme agli amici: da qui si gode di una vista mozzafiato su tutta Roma e sulla Cupola di San Pietro.

Trasloco in vista per Mara Venier e Nicola Carraro

Con un super attico del genere, chi mai avrebbe voglia di traslocare? Ma a quanto pare Mara Venier e Nicola Carraro sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita. Nel marzo 2026, alcune foto pubblicate sui social mostrano l’appartamento pieno di scatoloni, probabilmente contenenti gli effetti personali della coppia, imballati per essere portati altrove. Che sta succedendo? Tra i fan si è scatenato il “panico”, soprattutto perché di recente le condizioni di salute di Nicola si sono fatte precarie, così in molti hanno temuto che il produttore cinematografico si stesse trasferendo in una clinica.

È stato proprio lui a dissipare i dubbi, scrivendo su Instagram, in risposta alle tantissime domande dei follower, di essere in procinto di trasferirsi a casa nuova. Resta ancora un mistero dove questa casa si trovi, sicuramente se ne saprà di più a cose fatte.

Le altre case di Mara Venier

Oltre al super attico a Roma (e alla nuova casa misteriosa), Mara Venier e suo marito possiedono altre proprietà immobiliari. La conduttrice ha un appartamento anche a Milano, dove si appoggia quando – solitamente per motivi di lavoro – deve spostarsi nel capoluogo lombardo. È qui che, di recente, si è trasferita per qualche mese, con lo scopo di rimanere vicina a Nicola Carraro: il produttore è stato infatti ricoverato al San Raffaele per motivi di salute.

Infine, Mara Venier ha sempre avuto una splendida villa a Santo Domingo, dove amava trascorrere le vacanze: una dimora lussuosa a Playa Minitas, all’interno del complesso residenziale Casa de Campo Resort & Villas, uno dei più esclusivi dei Caraibi. Si stima che la villa, dotata di ampio giardino e piscina privata, abbia un valore di oltre 3,5 milioni di euro. Nel 2025, la coppia ha deciso di mettere la casa di Santo Domingo in vendita: per motivi di salute, tutte quelle ore di volo sono ormai sconsigliate e non avrebbero più modo di godersi lo splendido panorama caraibico.