Dove vive Manuela Arcuri: la casa extra lusso alle porte di Roma

Originaria di Latina, la splendida Manuela Arcuri ha ancora un profondo legame con la città in cui è nata, ma ha scelto di vivere a Roma: ecco la sua casa

Attrice di grandissimo successo e celebre volto noto della televisione, Manuela Arcuri è senza dubbio una delle donne più belle del mondo dello spettacolo in Italia. Negli anni 2000 è stata protagonista di moltissime fiction che hanno conquistato il pubblico, assumendo spesso ruoli di grande carattere. Ma dietro il suo fascino ammaliante e il notevole talento nella recitazione, c’è una donna amante della propria privacy e profondamente legata alla famiglia. Avete mai visto la sua casa? Seppure molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata, la Arcuri ha talvolta mostrato ai fan qualche scorcio del magnifico appartamento in cui abita assieme al figlio Mattia. Scopriamo dove si trova.

Manuela Arcuri e l’appartamento a Roma

Nata ad Anagni (prov. di Frosinone) e cresciuta a Latina, dove ha frequentato le scuole, Manuela Arcuri ha poi mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione trasferendosi a Roma, città che le ha offerto grandi possibilità dal punto di vista professionale. E così, è proprio qui che ha deciso di stabilirsi. Il suo legame con Latina resta comunque molto saldo, come lei stessa ha più volte rivelato nel corso di alcune interviste: la famiglia e gli amici più cari vi abitano ancora oggi, quindi l’attrice non si lascia sfuggire alcuna occasione per tornare nel luogo che l’ha vista crescere.

Ma, come abbiamo già rivelato, è Roma ad ospitare la sua casa. Manuela Arcuri abita in un bellissimo appartamento che, stando a quanto riportato da “MetroToday”, si troverebbe in un elegante quartiere residenziale alle porte della capitale. La casa è rimasta a lei dopo la recente separazione dall’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco: oggi vi abita insieme al figlio Mattia, nato nel 2014 dalla sua relazione conclusasi un anno fa. Sebbene sia piuttosto riservata, la Arcuri ogni tanto permette ai suoi fan di “entrare” nella sua residenza privata, grazie alle foto che condivide sui social.

I dettagli della casa di Manuela Arcuri

Ormai da parecchi anni Manuela Arcuri ha diradato le sue apparizioni televisive, lasciandosi alle spalle il periodo d’oro in cui era una delle grandi protagoniste della fiction italiana. Ora preferisce dedicarsi alla famiglia, ed è nella casa di Roma che adora rifugiarsi quando vuole trascorrere del tempo lontana dalle luci dei riflettori. L’appartamento, come rivela il “Mattino”, è distribuito su due livelli e gode di un’ottima esposizione: grazie alle grandi vetrate che caratterizzano entrambi i piani, ogni stanza è baciata dalla luce naturale.

L’arredamento è raffinato ed elegante, il mix perfetto tra design moderno minimalista e qualche tocco vintage. Dominano soprattutto i colori chiari, che donano un’atmosfera ariosa e confortevole. Il living rappresenta il cuore della casa, con i suoi divani dalle linee morbide e i mobili bianchi. Anche la cucina viene molto vissuta in famiglia, dal momento che Manuela adora cimentarsi ai fornelli. In un’intervista rilasciata qualche anno fa a “Storie Italiane”, l’attrice aveva confessato la sua passione per le ricette più deliziose: “Cucino, continuo a pulire, la mia casa è uno specchio. Sono ordinatissima, mi sto dedicando alla cucina, quindi spesso preparo dei dolci”.