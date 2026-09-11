Dove vive Luis Sal: l'appartamento in centro a Bologna

Luis Sal, celebre content creator, vive in centro a Bologna la sua città natale in un appartamento caratterizzato da arredi moderni e dettagli pop.

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Luis Sal è uno dei content creator italiani più conosciuti, apprezzato per video originali, ironia surreale e uno stile difficile da confondere con quello di altri youtuber. Nonostante il successo e i numerosi progetti realizzati durante la sua carriera, ha conservato un legame molto forte con Bologna, la città nella quale è nato e continua a vivere.

Dove vive Luis Sal e com’è il suo appartamento

Luis Sal vive a Bologna, città che non ha mai abbandonato definitivamente nonostante i viaggi, gli impegni di lavoro e le collaborazioni che lo hanno portato spesso lontano dall’Emilia-Romagna. Il creator ha parlato in diverse occasioni del suo rapporto con il capoluogo emiliano, presentandolo come il luogo nel quale si sente maggiormente a casa. Non è noto il quartiere di Bologna in cui si trovi il suo attuale appartamento, un’informazione che Luis Sal ha comprensibilmente mantenuto privata.

Attraverso fotografie e video pubblicati sui social, però, è stato possibile osservare alcuni ambienti della sua casa. ‘Il Messaggero’ ha così condiviso un articolo con le informazioni sulla sua attuale abitazione e su quella dove viveva durante i primi anni della sua attività sul web. Il precedente appartamento bolognese aveva una struttura distribuita su due livelli, con una mansarda, un soppalco e diversi spazi utilizzati contemporaneamente per vivere, lavorare e realizzare contenuti. La zona giorno funzionava anche come studio. Accanto alla cucina trovavano posto una scrivania, il computer, i libri e numerosi oggetti.

L’appartamento nel quale vive oggi Luis Sal appare, invece, un po’ diverso. Gli scatti condivisi sui social mostrano spazi divisi diversamente e una maggiore attenzione all’arredamento. Nel soggiorno spicca un mobile bianco composto da diversi vani geometrici, utilizzati per custodire vinili, custodie e altri oggetti. La cucina non è molto grande ma vanta uno stile contemporaneo. Il piano cottura a induzione, la cappa scura e le luci installate sotto i mobili danno un tocco moderno. La camera da letto presenta un’atmosfera più raccolta. Gli arredi visibili sono pochi e funzionali.

Chi è Luis Sal: la carriera, il successo e lo scontro con Fedez

Luis Sal, nome d’arte di Sergio Lerme, è nato a Bologna il 18 giugno 1997 da madre bolognese e padre argentino. Ha due fratelli maggiori e fin da bambino ha coltivato un forte interesse per il disegno, la fotografia e la realizzazione di video. Il suo rapporto con YouTube era iniziato molto presto. Nel 2012 aveva aperto “Fuori dagli schermi”, un canale sul quale sperimentava il linguaggio del reportage. In seguito, ha iniziato a pubblicare sul proprio canale personale video con un tipo di comicità volutamente assurda.

La crescita è stata progressiva e ha trasformato Luis Sal in uno dei creator più noti della sua generazione. Nel 2023 il suo canale contava già più di un milione e mezzo di iscritti e centinaia di milioni di visualizzazioni. Alla sua attività di youtuber ha affiancato altri progetti. Ha pubblicato i libri “Ciao, mi chiamo Luis” e “Il Luismo”, quest’ultimo dedicato alla filosofia personale sviluppata dal creator attorno a concetti come motivazione, cura di sé e capacità di reagire alle difficoltà.

La popolarità presso il grande pubblico è cresciuta ulteriormente grazie a “Muschio Selvaggio”, il podcast fondato nel 2020 insieme a Fedez. Il programma ha ospitato personaggi provenienti dalla musica, dalla cultura, dallo spettacolo e dalla politica, arrivando anche al Festival di Sanremo con puntate speciali. Il rapporto professionale tra Luis Sal e Fedez si è però interrotto nel 2023, dando origine a uno scontro pubblico e successivamente a una controversia legale.