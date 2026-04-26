Torinese di nascita, Luciana Littizzetto non ha mai lasciato la sua terra d'origine: scopriamo dove abita oggi, in una zona esclusiva della città

Artista a tutto tondo, Luciana Littizzetto è sempre stata appassionata di musica e di recitazione, dando fondo a tutte le sue energie per riuscire, sin da giovanissima, ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Oggi è un volto molto apprezzato della televisione italiana, soprattutto come spalla comica di Fabio Fazio nello storico programma “Che Tempo Che Fa”, dove ha la possibilità di dare spazio alla sua ironia pungente su qualsiasi argomento di attualità. Scopriamo insieme dove vive Luciana Littizzetto.

Il quartiere di Torino in cui abita Luciana Littizzetto

Nata e cresciuta a Torino, e più precisamente nel quartiere di San Donato, dove i suoi genitori avevano una latteria, Luciana Littizzetto è da sempre profondamente legata alla sua città. Qui ha frequentato il conservatorio G. Verdi, diplomandosi in pianoforte, e ha iniziato ad insegnare musica presso una scuola media locale. Ancora, presso l’Università di Torino si è laureata in materie letterarie e a Moncalieri, nelle immediate vicinanze del capoluogo, ha studiato recitazione. Muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, la Littizzetto si è esibita come cabarettista e parallelamente ha iniziato la sua attività di doppiatrice.

Nel giro di pochi anni si è fatta conoscere al pubblico, dando prova di un notevole talento e di grande versatilità. Oggi, Luciana Littizzetto può vantare un interessante curriculum in cui spazia dal teatro al cinema, passando per la conduzione radiofonica e per gli show televisivi che le hanno dato grande notorietà. Ormai da molto tempo, infatti, è soprattutto famosa per la sua partecipazione a “Che Tempo Che Fa”, come spalla comica di Fabio Fazio. Nonostante i suoi mille impegni, la Littizzetto non ha mai lasciato la sua città natale.

Ancora oggi, Luciana vive nella sua amata Torino: come riporta “Idealista”, ha acquistato una splendida casa nel quartiere di Borgo Po, uno dei più esclusivi ed eleganti della città. La zona, che si estende sul versante orientale del fiume Po, è ben collegata al centro e al tempo stesso molto riservata, adagiandosi ai piedi delle colline che circondano Torino. Spesso meta di turisti, il quartiere è conosciuto soprattutto perché ospita la Gran Madre, uno dei monumenti più famosi del capoluogo piemontese. In questo contesto, la Littizzetto ha la sua abitazione ufficiale, che vanta una vista panoramica da sogno sulla Mole Antonelliana.

La casa di Luciana Littizzetto e le sue altre proprietà

Luciana Littizzetto ha scelto Torino per costruire il suo nido famigliare: nella casa di Borgo Po ha vissuto assieme al compagno Davide Graziano, con cui la relazione è naufragata nel 2018, e con i figli affidatari Jordan, Vanessa e Svetlana – quest’ultima si è aggiunta alla famiglia soltanto nel 2022, quando la comica era già single. Come lei stessa ha rivelato in un’intervista a “Verissimo”, i figli sono ormai grandi e hanno spiccato il volo, ma “vanno e vengono come le nuvole di De André”. La sua casa, insomma, continua ad essere il fulcro della famiglia, sempre pronta ad accogliere i ragazzi.

C’è ancora dell’altro: a quanto si apprende, Luciana Littizzetto è un’attenta investitrice nel mercato immobiliare. Secondo ciò che, ormai diversi anni fa, riportava “Il Giornale”, la comica avrebbe ben 22 proprietà distribuite tra Torino e Bosconero, piccolo paesino piemontese in cui sono nati i suoi genitori, oltre ad un appartamento nel centro di Milano. La maggior parte dei suoi immobili sono appartamenti, ma sono inclusi anche dei garage e alcuni locali ad uso magazzino.