Sebbene abbia un appartamento a Milano che usa quando è impegnato per lavoro, Luca Argentero vive in una villa circondata dal verde in Umbria

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Di acqua sotto i ponti ne è passata molta, dai tempi dei suoi esordi come concorrente del “Grande Fratello 3”: oggi Luca Argentero è un attore molto amato dal pubblico, sia al cinema che in televisione. Il suo successo più recente è proprio sul piccolo schermo, nei panni del protagonista della serie tv “Doc – Nelle tue mani”. Nonostante i numerosi impegni lavorativi che lo costringono spesso a stare lontano dalla sua famiglia, Luca Argentero ha scelto di vivere in un posto da sogno, immerso nella natura: scopriamo dove abita.

La villa da sogno di Luca Argentero

Luca Argentero è nato a Torino ed è cresciuto a Moncalieri, piccola cittadina di provincia: pur impegnato tra lavoro e università, nel 2003 ha trovato il tempo di affrontare l’avventura della sua vita. Ha partecipato alla terza edizione del “Grande Fratello”, che gli ha permesso di farsi conoscere e di guadagnarsi qualche ospitata in televisione. Ma il suo talento nella recitazione è emerso solamente qualche anno dopo, quando finalmente Argentero ha ottenuto il successo tanto sperato. Oggi, è uno degli attori più famosi del panorama cinematografico e televisivo italiano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sempre cercato di tenersi lontano dai gossip. Soprattutto dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania, causata dal colpo di fulmine che Luca ha vissuto nell’incontrare la collega Cristina Marino, che in seguito è diventata sua moglie e la mamma dei suoi due figli. L’attore, volendo allontanarsi dalla frenetica quotidianità della grande città, ha deciso di trasferirsi con la famiglia in una bellissima villa immersa nel verde, nel cuore dell’Umbria. Qui, alle porte del grazioso borgo di Città della Pieve (prov. di Perugia), dove ha anche celebrato le nozze con Cristina, sorge la proprietà di Luca Argentero.

Si tratta di una splendida casa circondata da un ampio parco, in un posto meraviglioso e super tranquillo che permette ai figli, Nina Speranza e Noè Roberto, di vivere nella natura. La villa è molto grande e luminosa, arredata con gusto in un perfetto mix di modernità e tradizione. I pochi dettagli trapelati dalle foto condivise sui social mostrano un’atmosfera calda e accogliente. Tutt’intorno, ulivi e querce secolari si stagliano nel silenzio, proprio ciò che Argentero cercava quando ha deciso di lasciare la città: il luogo perfetto dove crescere la sua famiglia.

Luca Argentero e l’appartamento a Milano

Naturalmente, Luca Argentero è spesso coinvolto in qualche impegno televisivo o cinematografico: la sua professione lo porta lontano da casa, solitamente a Roma o a Milano. La capitale è abbastanza vicina da Città della Pieve, dove ormai da anni vive con sua moglie e i figli, ciò gli permette di non dover rinunciare eccessivamente al tempo libero da trascorrere con loro.

Per le occasioni in cui invece deve raggiungere il capoluogo lombardo, l’attore ha scelto di mantenere un appartamento per non dover continuamente ricorrere a qualche camera d’hotel. Sulla sua casa milanese si sa davvero poco, se non che è situata nella zona di Porta Nuova, molto comoda a tutti i servizi. Non appena può, tuttavia, Luca torna nella sua amata Umbria e si immerge nel relax della villa di famiglia.