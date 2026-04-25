Ballerina e conduttrice di successo, Lorella Cuccarini vive con la sua famiglia in una splendida villa alle porte di Roma, in una zona immersa nel verde

Il suo è uno dei volti più celebri dello spettacolo, protagonista di numerosi programmi tv: stiamo parlando di Lorella Cuccarini, che ancor prima di diventare conduttrice ha esordito come ballerina e come cantante. Oggi possiamo ben dire che è un personaggio a tutto tondo, con all’attivo anche diversi film e spettacoli teatrali, nonché un’esperienza alla conduzione radiofonica. Nonostante i mille impegni che la tengono spesso lontano da casa, Lorella Cuccarini non ha mai lasciato la sua terra natia: scopriamo dove abita.

Il luogo vicino Roma in cui abita Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è nata e cresciuta a Roma, città in cui ha anche mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Grande amante della danza, ha frequentato la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi e, all’età di appena 12 anni, ha fatto la sua prima apparizione televisiva – in una puntata di “Ma che sera”, condotto da Raffaella Carrà. Il successo è arrivato qualche tempo dopo, quando venne notata da Pippo Baudo e scelta come showgirl per affiancarlo in “Fantastico”. Da quel momento, la carriera della Cuccarini è letteralmente decollata.

Numerosi sono i riconoscimenti che Lorella ha ottenuto nel corso della sua lunga esperienza, tra cui due Dischi d’Oro, svariati Telegatti e il recente Telegatto ai 40 anni di carriera, che le è stato conferito nel 2025. E per quanto riguarda la sua vita privata? La Cuccarini è da tempo sposata con Silvio Capitta, produttore conosciuto con lo pseudonimo di Silvio Testi: la coppia ha avuto quattro figli, creando una splendida famiglia numerosa. La conduttrice ha scelto di restare a Roma, dove abita ancora oggi, soprattutto per motivi di comodità.

Come rivela “Leggo”, la Cuccarini ha deciso di acquistare una splendida proprietà alle porte della capitale, in una zona molto tranquilla dove può vivere in piena riservatezza la sua quotidianità in famiglia, pur senza rinunciare alle comodità della città. La villa in cui abita la conduttrice si trova a Castel de Ceveri, piccola frazione del comune di Formello, a due passi da Roma. In particolare, la casa è nel cuore di un quartiere residenziale dove vige la massima privacy, immerso nel verde.

I dettagli della villa da sogno di Lorella Cuccarini

Pur amando molto la sua riservatezza, Lorella Cuccarini non esita a condividere momenti di vita quotidiana con i fan: sui suoi profili social, la conduttrice pubblica spesso degli scorci della sua casa, che rivelano qualche dettaglio in più del luogo in cui abita. Come riporta “Fanpage”, la villa della Cuccarini è circondata da un grande parco, che offre il riparo perfetto per le calde giornate estive, l’ideale anche per i suoi amici a quattro zampe che vivono con lei. L’abitazione si sviluppa su tre piani, ed è un edificio molto elegante e raffinato.

Gli interni sono arredati con cura, seguendo uno stile classico che mescola elementi rustici e contemporanei, ricreando un effetto davvero molto accogliente. Gli ambienti, che si aprono sull’esterno con grandi vetrate, sono luminosi e vedono predominare il bianco. Non mancano dettagli in legno, tra cui un bellissimo parquet che dona calore ad ogni stanza. Nella zona living, inoltre, ci sono degli angoli che la Cuccarini ha creato per “ospitare” le sue passioni: una piccola palestra domestica e una zona relax per i suoi animali domestici.