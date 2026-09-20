Dove vive Loredana Bertè: le sue case tra Roma e Milano

Loredana Bertè, volto celebre del rock al femminile, si divide ormai da molto tempo tra Roma e Milano: scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua casa

Considerata una delle più grandi artiste italiane, Loredana Bertè ha una voce inconfondibile e uno stile che di certo non passa inosservato – e no, non stiamo parlando solamente dei suoi outfit “fuori dalle righe”. La cantante, autrice di grandi successi che hanno fatto la storia del rock femminile del nostro Paese, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ma non si è rifiutata di aprire le porte della sua casa ai fan, mostrando qualche dettaglio dell’originale “rifugio” che si è costruita. Ecco cosa sappiamo.

Dove si trova la casa di Loredana Bertè a Roma

Loredana Bertè è nata a Bagnara Calabra (prov. di Reggio Calabria), dal momento che la mamma e il papà erano originari del luogo. Ma la sua infanzia è trascorsa principalmente nelle Marche, tra Porto Recanati e Ancona: con lei, anche le sorelle Leda, Domenica Rita Adriana (divenuta famosa con il soprannome di Mia Martini) e Olivia. Da ragazzina, a seguito del divorzio dei suoi genitori, si è trasferita assieme alla madre a Roma, dove inizia a ballare presso il celebre Piper Club. La sua vera passione, però, è per il canto: assieme a Renato Zero, muove i suoi primi passi sul palco. Il resto è storia.

Nonostante si sia spostata più volte per inseguire i suoi sogni, Loredana Bertè è rimasta profondamente legata alla città di Roma. Ed è proprio qui che ha acquistato la sua casa, un luogo che sente spiritualmente molto vicino. Secondo quanto riporta “Leggo”, la cantante avrebbe un bellissimo appartamento proprio nel cuore della capitale, in un quartiere elegante e riservato. Pur avendo sempre cercato di proteggere la propria privacy, la Bertè non ha lesinato dettagli della sua casa sui social: dalle foto e dai video che ha pubblicato, emerge un ritratto davvero originale di quella che è l’abitazione in cui vive quotidianamente.

Loredana ha creato un ambiente molto rock, che rispecchia appieno la sua personalità eclettica: mura ricoperte di mattoncini rustici, pavimenti scuri e tantissimi ricordi alle pareti. Alcuni elementi, in particolare, destano curiosità nei fan. In camera, ad esempio, campeggia un grande letto che lei stessa ha definito ” di Dracula”: disegnato dalla cantante in stile gotico, è impreziosito da una gigantesca testata nera. Il bagno è invece estremamente vintage, con decorazioni a scacchi bianchi e neri che caratterizzano soprattutto la doccia – enorme, proprio come la Bertè l’aveva sempre desiderata.

Loredana Bertè e il legame con Milano

Sebbene viva ormai da anni a Roma, l’artista mantiene un forte legame con la città di Milano. Cuore pulsante della scena musicale e televisiva italiana, il capoluogo lombardo l’ha spesso ospitata per diversi periodi della sua vita. Loredana Bertè ha rivelato in un’intervista a “Il Giorno”di qualche anno fa: “Ho vissuto in tanti luoghi diversi, l’infanzia e l’adolescenza nelle Marche, la prima giovinezza a Roma e poi la maggior parte della mia vita a Milano, con una parentesi di sei anni in Svezia. Ho viaggiato tantissimo e mi sento molto internazionale. A prescindere dal luogo di nascita, ognuno può trovare il proprio posto nel mondo a seconda delle sue aspirazioni e dei suoi sogni. Da molti anni l’ho trovato a Milano”.

Secondo quanto riporta “Idealista”, la Bertè avrebbe dunque la sua casa principale a Roma, ma trascorrerebbe molto tempo nel capoluogo lombardo, soprattutto per motivi professionali.