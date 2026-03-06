Dove vive Antonino Cannavacciuolo, star di Masterchef Italia

Ecco dove vive Antonino Cannavacciuolo uno dei protagonisti di Masterchef Italia e uno degli chef più premiati e famosi della cucina italiana

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più celebri della cucina italiana contemporanea. Nato a Vico Equense, in Campania, nel 1975, ha costruito negli anni una carriera straordinaria che lo ha portato a diventare non solo un cuoco di fama internazionale ma anche un imprenditore e un volto televisivo molto amato dal pubblico. La sua notorietà è cresciuta anche grazie alla partecipazione a programmi di grande successo come MasterChef Italia e Cucine da Incubo, che lo hanno trasformato in una delle figure più note del settore. Figlio di un cuoco, Cannavacciuolo si avvicina alla cucina fin da giovane lavorando accanto al padre ed è proprio in quegli anni che impara le basi del mestiere. Oggi il nome di Cannavacciuolo è legato a numerosi progetti ed è considerato uno degli chef italiani più influenti. Vediamo dove il famoso chef ha deciso di vivere.

Dove vive Antonino Cannavacciuolo

Nonostante le sue origini campane, Antonino Cannavacciuolo ha scelto di stabilirsi in Piemonte. Lo chef vive infatti a Orta San Giulio, piccolo borgo affacciato sul Lago d’Orta in provincia di Novara. Questo luogo è considerato uno dei centri più suggestivi del Nord Italia e fa parte del circuito del Touring Club Italiano dedicato alle località di particolare valore turistico e culturale.

Orta San Giulio è nota per il suo paesaggio, l’atmosfera tranquilla e il patrimonio storico che la rende una meta molto amata dai viaggiatori. Proprio qui Cannavacciuolo ha deciso di costruire il cuore della sua vita privata e professionale. La sua casa si trova nei pressi del Lago d’Orta, vicino al lussuosoresort Laqua by the Lake, una delle strutture del gruppo gestito insieme alla moglie.

Orta San Giulio non è solo la sua residenza, ma anche il punto da cui coordina tutte le altre attività. Tra queste ci sono il Cannavacciuolo Bistrot di Torino, Laqua Vineyard in Toscana, Laqua Le Cattedrali nelle colline astigiane e Laqua Countryside a Ticciano, la frazione di Vico Equense dove lo chef è nato.

Villa Crespi: il quartier generale dello chef

Il luogo simbolo di chef Cannavacciuolo è, però, senza dubbio Villa Crespi. Situata sempre a Orta San Giulio, questa villa storica affacciata sul Lago d’Orta rappresenta il centro operativo dello chef e il ristorante che lo ha reso celebre a livello internazionale. L’edificio, caratterizzato da uno stile architettonico moresco, è immerso in un grande giardino e offre una vista spettacolare sul lago. All’interno si trova il ristorante stellato guidato da Cannavacciuolo, dove la cucina mediterranea dello chef incontra ingredienti del territorio piemontese.

Villa Crespi è oggi uno dei ristoranti più premiati d’Italia. Nel corso degli anni ha conquistato tre stelle Michelin e numerosi riconoscimenti dalle principali guide gastronomiche. Tra questi figura anche l’inserimento nella lista dei migliori ristoranti italiani secondo Gambero Rosso.

La struttura non è solo un ristorante ma anche un hotel di lusso, ed è stata inserita al primo posto nella classifica 50 Top Italy Luxury dedicata agli hotel italiani con ristorante gastronomico. Oggi Villa Crespi rappresenta il vero quartier generale dello chef campano. Inoltre, presso Villa Crespi chef Cannavacciuolo ama organizzare cene e serate speciali durante le principali occasioni dell’anno come San Valentino, Pasqua e Capodanno. Alcune delle proposte presentate spesso includono pacchetti con cena più soggiorno in villa.