Dove vive Lino Banfi: la casa nel cuore di Roma e i suoi cimeli

Ormai da tanti anni, Lino Banfi vive nella capitale: una splendida casa a Roma è il rifugio che ospita cimeli di famiglia e ricordi della sua carriera

Da attore simbolo della commedia sexy italiana a “nonno d’Italia”, grazie al suo ormai celebre ruolo in una delle serie tv più famose tra il pubblico, “Un medico in famiglia”: Lino Banfi ha una lunghissima carriera alle spalle, ed è oggi un artista poliedrico molto apprezzato dai suoi fan di qualsiasi età. L’accento pugliese tradisce inequivocabilmente le sue origini, ma Lino Banfi vive ormai da molto tempo a Roma, città in cui si è stabilito anche per motivi lavorativi. Scopriamo dove si trova la sua splendida casa.

Dove si trova la casa in cui abita Lino Banfi

Pasquale Zagaria, dai più conosciuto con il suo nome d’arte Lino Banfi, è nato nella città pugliese di Andria e si è trasferito con la sua famiglia nel piccolo borgo di Canosa di Puglia, dove ha trascorso la sua infanzia dai 3 anni fino alla maggiore età. Ancora giovanissimo, ha intrapreso la carriera artistica tentando la fortuna a Milano, per poi approdare nella capitale. Ed è proprio a Roma che ha esordito al cinema e in televisione, recitando accanto ad alcuni dei volti più famosi della commedia italiana. La città è diventata la sua seconda casa, il luogo dove si è stabilito assieme ai suoi affetti, la moglie Lucia Lagrasta e i figli Rosanna e Walter.

Lino Banfi ha acquistato un meraviglioso appartamento presso Piazza Bologna, nel cuore di uno dei quartieri più prestigiosi ed eleganti della città di Roma. Come egli stesso ha rivelato in un’intervista a “La Repubblica”, la città gli ha offerto molto dal punto di vista lavorativo – e non solo: “Questa casa ha trasformato i miei sogni in realtà. Lucia aveva uno zio che abitava a Piazza Bologna. Trovammo una casettina in affitto vicino a lui, Poi con i primi guadagni ci trasferimmo qui, sempre nello stesso quartiere”. Pian piano, l’attore è riuscito ad acquistare anche l’appartamento accanto e ha costruito uno splendido nido per la sua famiglia, dove abita ancora oggi.

I dettagli della casa di Lino Banfi a Roma

La splendida casa romana di Lino Banfi non è solo l’abitazione dell’attore, ma anche il luogo che custodisce i cimeli della sua famiglia e i numerosi ricordi della sua longeva carriera artistica, quasi un museo privato – cui ogni tanto ha regalato uno scorcio ai suoi fan. Molti dettagli sono stati rivelati da “La Repubblica”, che ha potuto sbirciare all’interno dell’appartamento dell’attore. Ampi spazi, arredi in stile classico che conferiscono eleganza all’ambiente e colori neutri: tutto parla non soltanto di Lino Banfi, ma anche di sua moglie Lucia, cui ha dovuto dire addio nel 2023 dopo ben 61 anni di matrimonio.

Le pareti sono adornate di tantissime fotografie e di altri ricordi preziosamente conservati dall’attore, tra cui un ritratto che immortala Lino Banfi e Lucia, nonché una vera e propria opera d’arte che raffigura l’attore, intessuta con 18 m di filo. Il salone è di dimensioni generose, ma pensato come spazio intimo per accogliere solamente la sua famiglia. È invece lo studio ad ospitare tutto ciò che ricorda la carriera di Banfi: spiccano, tra gli altri cimeli, decine di locandine dei film in cui ha recitato, una foto con dedica di Sophia Loren e una statuetta di Oronzo Canà.