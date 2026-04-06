Dove vive Leonardo Pieraccioni: l'attico a due passi da Firenze

Pur di non lasciare la sua amata Firenze, l'attore toscano ha scelto un bellissimo attico a due passi dalla città: ecco dove vive Leonardo Pieraccioni

Con una lunghissima (e brillante) carriera alle spalle, Leonardo Pieraccioni è uno dei veterani della comicità all’italiana. L’attore toscano è tra i volti più amati del cinema, con tantissimi film all’appello che hanno fatto la storia. Uno tra tutti, “Il Ciclone”: uscito nel 1996, ben 30 anni dopo è ancora nella Top 50 delle pellicole che hanno ottenuto il maggior incasso al botteghino. I personaggi interpretati da Pieraccioni hanno in comune la “toscanità”: l’attore è infatti originario di Firenze, ed è proprio a due passi dalla sua città che vive ancora oggi. Scopriamo qualcosa in più sulla sua abitazione.

La città in cui vive Leonardo Pieraccioni

Nato e cresciuto a Firenze, dove ha trascorso tutta la sua giovinezza, Leonardo Pieraccioni ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo quando era ancora incerto sulla piega che avrebbe preso il suo futuro, partecipando ad un programma condotto da Carlo Conti. Sin da subito ha avuto l’occasione di collaborare con altre giovani promesse della comicità toscana, tra cui il collega (e ancora oggi grande amico) Giorgio Panariello. Dopo una lunga gavetta nel cabaret, è arrivata la sua opportunità: nei primi anni ’90, Pieraccioni ha esordito al cinema accanto ad Alessandro Benvenuti, dando il via alla sua carriera.

Da quel momento, il successo lo ha travolto: nel giro di pochi anni, Leonardo ha inanellato un film dietro l’altro, lavorando non solamente davanti alle telecamere, ma anche come regista e sceneggiatore. Nonostante gli impegni professionali lo costringano spesso a muoversi lontano dalla sua Toscana, l’attore ha deciso di restare a vivere nella cornice della sua infanzia, a due passi da Firenze. Pieraccioni ha trovato quello che cercava – la comodità di essere vicino alla città e la tranquillità di un paesino – andando ad abitare a Bagno a Ripoli, che si trova alle porte del capoluogo toscano, in un bellissimo panorama di ulivi e vigneti.

Leonardo Pieraccioni e l’attico con terrazza panoramica

Nella piccola cittadina di Bagno a Ripoli, che si trova a pochi chilometri da Firenze, Leonardo Pieraccioni ha un bellissimo attico in una palazzina circondata dal verde. Qui abita assieme a sua figlia Martina, nata dalla sua relazione con Laura Torrisi, che si è conclusa nel 2014. L’appartamento, distribuito su livelli sfalsati, è arredato in modo moderno ed estremamente raffinato, con prevalenza di linee minimal e colori neutri. Tutto è curato nei minimi dettagli per creare un ambiente confortevole e funzionale: nel soggiorno vi sono comode poltrone per rilassarsi con gli amici, librerie di design e un elegante pianoforte. Per la cucina, Pieraccioni ha scelto mobili dai colori chiari e una bellissima penisola, come si evince da alcune foto che l’attore ha condiviso sui suoi profili social.

Anche la zona notte è arredata in maniera elegante, con una splendida camera da letto dotata di cabina armadio e bagno privato. Ma il punto forte dell’attico di Leonardo Pieraccioni è senza dubbio la terrazza panoramica che offre una splendida vista sulla natura, il luogo ideale dove sistemare sedie e tavoli per condividere momenti di relax e divertimento in famiglia o con gli amici, soprattutto nelle lunghe sere estive.