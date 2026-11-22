Leonardo, detto Leo, Gassmann è figlio dell’attore e regista Alessandro Gassmann ed è un cantante che vive da anni a Roma nel quartiere Prati

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Cantautore e attore, Leo Gassmann è cresciuto a Roma in una famiglia legata da generazioni al mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni si è fatto conoscere con le sue canzoni e con alcuni ruoli in tv, costruendo un percorso tra musica e recitazione. Il giovane talento vive nella Capitale in un quartiere romano molto famoso, in un’abitazione che lascia molto spazio al mondo della musica.

Dove vive Leo Gassmann

Leo Gassmann vive a Roma, nel quartiere Prati, non lontano dal Mercato Trionfale. La sua abitazione è stata raccontata in un reportage di ‘La Repubblica’, che ha mostrato gli ambienti e raccontato alcune abitudini del cantautore. Prati è una zona centrale di Roma, compresa tra il Vaticano e il centro storico. Il quartiere è caratterizzato da strade ampie, palazzi residenziali e attività commerciali, mentre il vicino Mercato Trionfale è un punto di riferimento per chi vive nella zona.

Nonostante il cognome importante, la casa di Leo Gassmann non è descritta come una dimora di lusso. Ciò che emerge dalle immagini pubblicate è piuttosto uno spazio attrezzato per ospitare strumenti musicali, amici e momenti di svago. L’appartamento si trova al primo piano di un palazzo e comprende una zona giorno, una camera da letto e una terrazza affacciata su un cortile tranquillo. È presente anche uno spazio per il lavoro più creativo.

Tra gli oggetti presenti si trovano, infatti, una tastiera e alcune chitarre. Il reportage descrive anche uno skateboard e alcune bottiglie lasciate dagli amici, accompagnate dai loro messaggi. Gassmann ha raccontato di aver scelto di andare a vivere da solo intorno ai vent’anni, lasciando la casa dei genitori.

Leo Gassmann: chi è, storia e carriera

Leonardo, detto Leo, Gassmann è nato a Roma il 22 novembre 1998. È figlio dell’attore e regista Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz, oltre che nipote di Vittorio Gassman e dell’attrice Juliette Mayniel. È cresciuto quindi in una famiglia in cui il cinema e il teatro erano presenti, ma ha scelto di proseguire il suo percorso professionale soprattutto attraverso la musica. La formazione musicale è iniziata da bambino. Sin da piccolo, infatti, ha frequentato l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove ha studiato chitarra classica e solfeggio per cinque anni.

In seguito, ha deciso di concentrarsi sul canto e sulla scrittura delle canzoni. Dopo aver frequentato la John Cabot University di Roma, si è laureato in Arte e Comunicazione. Nel 2018 Gassmann ha partecipato a X Factor, presentando il suo inedito Piume. L’esperienza lo ha fatto così conoscere al grande pubblico. La svolta, però, è arrivata nel 2020, quando ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Vai bene così. Nel 2023 è, poi, tornato sul palco dell’Ariston tra i Big.

Nel 2026 è ritornato in gara a Sanremo con Naturale, brano che è stato poi inserito nell’album Vita Vera Paradiso, uscito il 10 aprile. Alla carriera nella musica ha affiancato quella nella recitazione. Nel 2024 ha interpretato Franco Califano nel film per la televisione Califano, poi ha recitato anche in Una terapia di gruppo e nel film Fuori la verità. Nel 2026 è apparso nella miniserie Rai L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, nel ruolo di Giorgio Manca, detto Ram.