Laura Pausini, cantante di fama internazionale, ora vive a Roma ma è cresciuta a Solarolo dove la sua casa d'infanzia è stata convertita in museo

Laura Pausini è una delle artiste italiane più amate e riconosciute nel mondo. Dopo il debutto al Festival di Sanremo, la cantante emiliana non ha mai smesso di scalare le classifiche. Nel corso degli anni ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi e ha realizzato tour mondiali. Oggi la sua vita si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti. La cantante, infatti, ora vive principalmente a Roma con il marito Paolo Carta e la figlia Paola, ma possiede anche una villa a Miami. A queste residenze si aggiunge un luogo speciale, ovvero la casa della sua infanzia a Solarolo che oggi è stata trasformata in museo.

La casa d’infanzia di Laura Pausini trasformata in un museo

Nata nel 1974, Laura Pausini ha conquistato il pubblico a soli 18 anni vincendo il Festival di Sanremo nel 1993, un traguardo che ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria. Negli anni, infatti, ha venduto più di 70 milioni di album in tutto il mondo, conquistato un Grammy Award e diversi Latin Awards. La sua carriera è cominciata da Solarolo, un piccolo comune della provincia di Ravenna, nel cuore dell’Emilia-Romagna.

In questo centro tranquillo della pianura romagnola, Laura Pausini è cresciuta prima di diventare una star presente anche nella classifica degli artisti italiani più ascoltati su Spotify. Proprio qui si trova la casa, dove la star ha vissuto fino agli esordi della carriera, che oggi è stata trasformata in un museo interamente dedicato alla sua storia artistica, il Laura Pausini Museum.

Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un percorso che racconta il cammino di una ragazza partita dalla provincia e arrivata sui palcoscenici più importanti del mondo. All’interno della casa-museo sono custoditi abiti di scena, premi internazionali, dischi d’oro e di platino, fotografie, oggetti personali e testimonianze che ripercorrono le tappe fondamentali della sua vita sia personale che professionale.

Ogni stanza racconta un capitolo, partendo dai primi concorsi canori fino ai trionfi ottenuti sia in Italia che all’estero. Vengono poi raccontate le collaborazioni con artisti del calibro di Madonna, Michael Jackson, Andrea Bocelli e Robbie Williams ma anche i suoi impegni umanitari. L’ingresso al museo è aperto a tutti previo l’acquisto di un biglietto di 30 euro, mentre è gratis per gli iscritti del suo Fan Club ufficiale.

Le altre case di Laura Pausini in Italia e all’estero

Se Solarolo ospita la casa di infanzia di Laura Pausini, ora trasformata in un museo, la cantante ora vive a Roma con il marito Paolo Carta e la figlia Paola. La dimora si trova nella Capitale, a Roma nord, in una zona residenziale elegante e riservata. La casa romana è moderna e raffinata con ambienti ampi e luminosi, dominati da tonalità neutre.

Diversa è, invece, la villa di Miami, che rappresenta il lato più internazionale della sua vita. Qui, infatti, la Pausini ha vissuto stabilmente per anni dato che la città ha rappresentato una location ideale per la sua carriera internazionale. Dopo qualche anno, però, la cantante ha scelto con il marito di rientrare a vivere in Italia per ragioni familiari.

Ha mantenuto, però, proprietà americana che si sviluppa su più livelli e si distingue per un ingresso monumentale con scala in marmo bianco e una ringhiera in ferro battuto. Uno degli ambienti più iconici è il grande salone principale, dove campeggia un pianoforte a coda bianco, che è trapelato più di qualche volta nei post social della cantante.