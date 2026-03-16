Dove vive Kimi Antonelli, pilota italiano di Formula 1 da record

Dove vive Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, vincitore del Gp di Cina 2026 e il più giovane ad aver mai ottenuto una pole position in F1

Kimi Antonelli sta riscrivendo la storia della Formula 1 a suon di record: pilota più giovane a ottenere una pole position, è anche l’italiano più giovane ad aver vinto un Gran Premio, trionfando in Cina davanti al compagno di scuderia George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton.

Al suo secondo anno alla guida della Mercedes, il pilota originario di Bologna sta mostrando al mondo intero un talento cristallino, candidandosi come uno dei protagonisti del ‘Circus’ dei prossimi anni. In un momento in cui si parla di lui a livello internazionale, sono in molti a voler conoscere curiosità sulla sua vita, in pista e fuori: tra le domande più gettonate troviamo quelle legate alla sua abitazione.

Dove vive Kimi Antonelli

Nato a Bologna nel 2006, Kimi Antonelli non risiede nel Capoluogo emiliani, bensì a San Marino: un dettaglio rivelato da una nota della Segreteria di Stato del Titano, pubblicata all’indomani della vittoria nel Gran Premio di Cina per congratularsi con il giovane pilota della Mercedes.

“A soli diciannove anni e mezzo, il ‘nostro’ pilota – si legge nella nota riportata da ‘Il Resto del Carlino – ha saputo trasformare la pressione della pole position, la più giovane di sempre nella storia della categoria, in una cavalcata trionfale, precedendo il compagno di scuderia George Russell e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

“Qui risiede, qui ha conseguito la patente di guida e qui, dallo scorso settembre, ricopre con dedizione il ruolo di ambasciatore dello sport nel mondo. Non è dunque un caso che l’emozione lungo le contrade sammarinesi sia palpabile; la vittoria di oggi è la vittoria di un ragazzo che vive il nostro territorio, portandone i valori sui circuiti più prestigiosi del globo”.

Grande soddisfazione anche da parte di Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino: “Vedere Kimi, un giovane che ha scelto San Marino come baricentro della sua vita e della sua crescita professionale, svettare sul gradino più alto del podio in Cina è motivo di un orgoglio immenso.

Per noi rappresenta il simbolo di una determinazione che non conosce confini anagrafici. La sua capacità di gestire i momenti critici, come quel bloccaggio nel finale di gara, dimostra una maturità agonistica straordinaria. La vittoria interrompe un silenzio durato vent’anni per l’Italia e lo fa partendo idealmente dalle nostre strade, confermando come San Marino sia terreno fertile per l’eccellenza sportiva internazionale”.

I record di Antonelli in Formula 1

Sono diversi i record di Kimi Antonelli in Formula 1 – uno degli sport più seguiti dagli italiani – e tutti legati alla sua età. Due sono arrivati in occasione del Gran Premio del Giappone del 2025, quando a 18 anni, 7 mesi e 11 giorni è diventato il pilota più giovane a segnare un giro veloce e anche il più giovane ad aver condotto un Gran Premio.

Nello stesso anno, a Miami, Antonelli era diventato anche il più giovane ad aver mai realizzato una sprint pole (18 anni, 7 mesi e 6 giorni). Al termine del Mondiale, ha conquistato 150 punti, il risultato più alto mai totalizzato da un pilota al debutto in Formula 1.

Altri due record sono arrivati in occasione del Gran Premio di Cina, seconda prova del Mondiale di Formula 1 2026: Antonelli, già presente nella classifica degli sportivi che fanno vendere di più, è diventato il pilota più giovane a realizzare una pole position (19 anni, 6 mesi e 18 giorni) e l’italiano più giovane a salire sul gradino più alto del podio.