Grande amante della privacy e della natura, Jovanotti ha lasciato la città per rifugiarsi tra le colline della Toscana: ecco dove vive il cantante

Sul finire degli anni ’80, la scena musicale italiana si arricchiva di un nuovo volto che avrebbe fatto la storia: stiamo parlando di Jovanotti, alias Lorenzo Cherubini, che ha esordito come deejay nell’epoca d’oro dell’hip hop, per poi debuttare come cantante virando verso il rap, di cui è diventato uno dei principali esponenti. Ancora oggi è uno degli artisti più amati dai fan, e i suoi concerti in giro per l’Italia sono un successo dietro l’altro. Ma dove vive Jovanotti? Quando non è impegnato per lavoro, l’artista ama rifugiarsi nella sua splendida casa immersa nel verde, lontana dal caos della città. Ecco dove si trova.

In quale città italiana vive Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti

Nato e cresciuto a Roma, dove ha studiato e ha lavorato a lungo per diverse emittenti locali e per alcuni locali famosissimi, Jovanotti ha tuttavia trascorso parte della sua infanzia in un luogo per lui diventato molto speciale. Si tratta di Cortona, incantevole cittadina medievale situata tra le colline toscane, in provincia di Arezzo. Il borgo, con il suo affascinante centro storico ricco di tesori tutti da scoprire, è incastonato nella natura. Qui sono nati Mario Cherubini e Viola Cardinali, i genitori di Jovanotti: per questo motivo, sin da bambino era solito frequentare Cortona, dove ancora oggi conserva splendidi ricordi della sua più tenera età.

Nonostante a Roma abbia trovato il successo, facendosi conoscere prima a livello locale e poi ben oltre i confini italiani, Jovanotti ha deciso di lasciare la capitale. Il caos della città non faceva per lui, quindi ha preferito rifugiarsi a Cortona e acquistare qui una meravigliosa villa circondata dal verde, il luogo ideale dove rilassarsi con sua moglie Francesca Valiani. La coppia ha anche una figlia, Teresa Maria, che è nata a Forlì – dove Jovanotti ha vissuto per diverso tempo. Il cantante, inoltre, ha trascorso alcuni anni a New York per consentire alla figlia di studiare all’estero, regalandole così un’opportunità unica.

I dettagli della casa di Jovanotti a Cortona vicino Arezzo

Oggi che Teresa Maria è ormai indipendente, Jovanotti e sua moglie Francesca sono tornati a stabilirsi in Italia e hanno scelto la piccola cittadina di Cortona per costruire il loro nido d’amore. Tra le colline aretine, nel cuore verde della Toscana, il cantante ha una splendida villa con un grandissimo giardino, che ama curare personalmente. Dalle foto che ogni tanto condivide sui social, emergono molti dettagli sulla casa in cui abita Jovanotti. A partire dal panorama incantevole della Valdichiana, di cui si gode da ogni angolo del giardino: gli esterni sono arredati con molto gusto, per creare un ambiente da vivere durante la bella stagione.

All’interno, non c’è un solo stile che domina sugli altri. Jovanotti ama i colori, e l’arredamento è un vero “caos” che dona grande allegria e vivacità. I luoghi che maggiormente rispecchiano la personalità eclettica dell’artista sono la stanza all’ultimo piano, con il soffitto impreziosito da travi in legno e le pareti letteralmente ricoperte da souvenir dei suoi viaggi in giro per il mondo, e lo studio di registrazione. Il Karakorum Studio è formato da due stanze, ed è l’ambiente dove nasce la musica di Jovanotti: strumenti musicali, murales colorati e una palla da discoteca spiccano tra i tantissimi oggetti decorativi che il cantante vi ha raccolto negli anni.