Dove vive Jannik Sinner e le sue case in Italia

Dove vive Jannik Sinner: dalla residenza del tennista azzurro a Montecarlo agli appartamenti acquistati a Milano, passando per la casa in Alto Adige

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Jannik Sinner è uno degli sportivi più amati d’Italia e tra i più apprezzati a livello internazionale: i suoi successi hanno portato il tennis italiano su vette mai raggiunte prima, riaccendendo la passione per uno sport che nel nostro Paese è sempre stato praticato.

Campione dentro e fuori dal campo, Sinner suscita grande interesse da parte dei tifosi: sono in molti a chiedersi come prepara i tanti tornei in giro per il mondo ma anche come trascorre il tempo libero. Tra le curiosità più gettonate, troviamo quella legata alla sua residenza: scopriamo dove vive il campione altoatesino.

Jannik Sinner ha la residenza a Montecarlo

Già da qualche anno, Jannik Sinner ha deciso di trasferire la propria residenza a Montecarlo. Sono diversi i motivi di questa scelta: vivere nel Principato di Monaco, in un quartiere riservato, consente al tennista azzurro di avere a disposizione tutta la privacy di cui necessita per prepararsi tra un torneo e l’altro in giro per il mondo.

Non a caso sono tanti i campioni di diversi sport che vivono a Montecarlo: oltre a un clima favorevole, la città offre anche dei vantaggi fiscali che ovviamente rappresentano un forte elemento attrattivo. Il regime fiscale monegasco è particolarmente favorevole per gli sportivi, data l’assenza di imposte sul reddito personale.

Montecarlo gode anche di rapidi collegamenti con i principali aeroporti internazionali, una comodità che facilità i frequenti spostamenti richiesti dal circuito ATP. La residenza monegasca di Sinner si trova nel quartiere delle Condamine, uno dei più tradizionali e meno in vista della città.

Il tennista, comunque, è un buona compagnia, perché nella stessa città risiedono altri campioni della racchetta, da Dimitrov a Tsitsipas, passando per Medvedev e Rune, fino ad arrivare ad Alexander Zverev protagonista di un episodio curioso in un ristorante di Roma durante gli Internazionali.

Jannik Sinner e gli appartamenti acquistati a Milano

Pur vivendo a Montecarlo, Jannik Sinner ha delle proprietà immobiliari in Italia: nel 2025 ha acquistato due appartamenti a Milano tramite una delle sue società, per un’operazione dal valore complessivo di circa 6,5 milioni di euro.

Si tratta di due appartamenti uso ufficio, rispettivamente da 403 e 289 metri quadrati: entrambi si trovano all’interno di Casa Barelli, storico edificio del Capoluogo lombardo in Corso Venezia, in una delle zone più ambite della città dal punto di vista immobiliare.

Jannik Sinner e la casa dei genitori a Sesto

Diventato nel giro di pochi anni uno dei più grandi tennisti al mondo, Jannik Sinner non ha mai dimenticato le proprie radici: l’attuale numero uno del ranking ATP è nato a San Candido, piccolo paese dell’Alta Pusteria a pochi chilometri dal confine con l’Austria, ma è cresciuto nella vicina Sesto Pusteria dove risiedono ancora i suoi genitori.

La madre e il padre del tennista vincitore di due Coppe Davis consecutive con la Nazionale italiana continuano a risiedere in Alto Adige, dove gestiscono Casa Sinner: si tratta di una struttura ricettiva che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di sport invernali, per i turisti e ovviamente per tutti i tifosi di Sinner.