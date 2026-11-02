Dove vive Iva Zanicchi: l'incantevole villa immersa nel verde

Emiliana di origini, Iva Zanicchi vive ormai da molti anni in un paesino della Brianza, dove ha una splendida villa circondata dal verde: ecco la sua casa

Una carriera strepitosa, costellata di successi musicali e numerosi ruoli televisivi che le sono valsi il riconoscimento internazionale: Iva Zanicchi è senza dubbio una delle voci più iconiche del secolo scorso, ma anche uno dei personaggi del piccolo schermo che maggiormente hanno attirato l’attenzione del pubblico negli ultimi anni. Da molto tempo, la Zanicchi ha lasciato la sua terra natale e si è trasferita in Lombardia, dove abita in una splendida villa circondata dal verde. Scopriamo dove si trova la sua casa.

Dove si trova la casa di Iva Zanicchi

Nata a Ligonchio, paesino in provincia di Reggio Emilia, Iva Zanicchi ha mostrato sin dalla più tenera età un grande talento musicale: dopo aver partecipato alle prime manifestazioni canore locali, si è distinta per la sua voce ed è stata notata da alcuni importanti produttori, facendosi rapidamente strada verso il successo. Oggi la conosciamo non soltanto come una delle più note cantanti del secolo scorso, accanto a nomi del calibro di Mina e Orietta Berti, ma anche come personaggio televisivo. Iva ha infatti lavorato alla conduzione di diversi programmi tv, tra cui “Ok, il prezzo è giusto”, e negli ultimi anni è stata ospite fissa in molte trasmissioni.

Iva Zanicchi è soprannominata l’Aquila di Ligonchio, per via delle sue origini emiliane, ma ormai da tanto tempo si è allontanata dalla terra che le ha dato i natali. La cantante abita in Lombardia, e più precisamente nella splendida cornice di Lesmo, paesino in provincia di Monza e Brianza. Qui si trova la sua villa meravigliosa, circondata da un grandissimo giardino e dotata di tutti i confort, come rivela “Idealista”. La Zanicchi vi si è trasferita per coniugare l’esigenza di restare vicino a Milano, città che le ha dato molte opportunità lavorative, e quella di non allontanarsi troppo dai suoi affetti più cari, senza rinunciare alla tranquillità che un paesino di provincia può regalarle.

I dettagli della villa di Iva Zanicchi in Brianza

La villa di Lesmo, in Brianza, è quella in cui Iva Zanicchi ha trascorso gran parte della sua vita assieme al compagno Fausto Pinna, fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2024. Si tratta di una residenza disposta su più livelli, che la cantante ha mostrato ai fan in diverse occasioni. La zona giorno, come racconta il “Messaggero”, è arredata con molto gusto, dando vita ad un ambiente classico dove trovano spazio elementi vintage e altri più moderni. A catturare l’attenzione è senza dubbio il grande pianoforte nero che fa bella mostra di sé al centro della sala, accanto a pavimenti in cotto scuro, divani damascati e tappeti di pregio.

Grande protagonista sui social, la cucina di Iva Zanicchi è un ambiente ricco di personalità, arredato in stile rustico: maioliche colorate in bianco e blu fanno da sfondo al luogo in cui la cantante adora trascorrere molto tempo, dilettandosi tra le sue migliori ricette. Una volta cucinato, il pasto viene servito nella lussuosa sala da pranzo caratterizzata da un grande tavolo in legno. All’esterno, invece, c’è uno splendido giardino che cinge l’abitazione: è Iva a prendersene cura con passione, trasformando uno spazio verde nel luogo in cui passare momenti di relax all’aria aperta.