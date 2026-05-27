Dove vive Irama: la misteriosa casa nel cuore di Milano

È uno dei cantanti più amati dai ragazzi (e non solo): scopriamo insieme dove abita Irama, che sulla sua vita privata è spesso molto misterioso

Cresciuto con la musica nel sangue, Filippo Maria Fanti – in arte Irama – è oggi uno dei cantanti più amati dai ragazzi (e non solo): dopo aver sbaragliato la concorrenza nel corso della diciassettesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, il successo lo ha letteralmente travolto. E così, da giovane artista toscano trapiantato in Lombardia, si è trasferito a Milano per seguire più da vicino i suoi nuovi impegni musicali. Nonostante la grande notorietà, tuttavia, Irama ha saputo mantenere la sua vita privata ben lontana dalle luci dei riflettori. Scopriamo insieme dove abita il cantante.

Dove abita oggi Irama

Filippo Maria Fanti è nato a Carrara, graziosa cittadina toscana in provincia di Massa-Carrara, ed è qui che ha vissuto fino all’età di 8 anni, quando già iniziava a muovere i primi passi nel mondo della musica. Quindi, con la sua famiglia si è trasferito a Monza, luogo in cui ha passato il resto della sua infanzia e l’adolescenza, sviluppando sempre più l’interesse per il panorama musicale: uno dei primi, grandi cambiamenti è stata l’adozione del suo nome d’arte, Irama (che è l’anagramma del suo secondo nome Maria, ma anche il termine con cui in lingua malese si traduce “ritmo”).

Ancora giovanissimo, il cantante ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo 2016 nella sezione Nuove Proposte, poi l’anno successivo è riuscito ad entrare nella scuola di “Amici” e, sotto l’egida di Maria De Filippi, ha trovato l’agognato successo. Oggi, Irama è uno degli artisti più apprezzati in Italia, pluripremiato per i suoi brani e ormai famoso anche in televisione – nel 2026 è stato scelto come giudice per X-Factor. Ma sulla sua vita privata c’è un alone di mistero che lui stesso ha contribuito a creare. Dove abita oggi Irama? Il cantante non ne ha fatto segreto, pur evitando di parlarne pubblicamente.

È tuttavia nel 2020, con l’uscita del suo singolo “Milano”, che ha rivelato qualche dettaglio in più, soddisfacendo la curiosità dei suoi fan. In un’intervista rilasciata a “Rockol”, proprio in occasione del lancio del brano, Irama ha spiegato: “Milano è la città dove vivo, un posto che mi ha accolto e che mi ha reso migliore, sia a livello artistico che umano”. A quanto pare, il cantante avrebbe scelto un appartamento nel cuore della città, ma non sappiamo in che zona si trovi esattamente.

La casa di Irama a Milano

Irama ha dunque scelto la città di Milano per stabilirsi, così da poter coniugare vita privata e lavoro in maniera più comoda ed efficiente. Ma com’è l’appartamento in cui abita? Sono davvero pochissimi i dettagli trapelati nel corso degli anni, come rivela “Immobiliare”: il cantante, di tanto in tanto, ha pubblicato delle foto sui social da cui emergono alcuni angoli della sua casa. Si può notare un caldo parquet che, grazie alle grandi finestre e alle pareti bianche, rende gli ambienti luminosi e accoglienti. Nella zona notte, invece, il pavimento è in graniglia di marmo che dona un aspetto vintage. Ma il dettaglio più curioso si “nasconde” sicuramente in bella vista: alle pareti, Irama ha appeso decine di copertine delle più celebri riviste musicali.