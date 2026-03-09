Dove vive Ilary Blasi, conduttrice del GF Vip e star della tv

La conduttrice Ilary Blasi, che si sta preparando per una nuova edizione del GF Vip, vive in una magnifica villa dotata di tutti i comfort a Roma

Ilary Blasi è una delle figure più note dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni la Blasi ha condotto programmi di grande successo come Le Iene, L’Isola dei Famosi e il GF Vip. Per molto tempo la sua vita privata è stata legata a quella di Francesco Totti, capitano storico della Roma. I due si sono sposati nel 2005 diventando una delle coppie più celebri dello spettacolo italiano. Dopo anni di matrimonio e tre figli, però, nel 2022 la coppia ha annunciato la separazione. Negli ultimi anni la conduttrice ha voltato pagina iniziando una nuova relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller ma continua a vivere a Roma dove ha vissuto anche durante il matrimonio con Totti.

La residenza romana di Ilary Blasi

Negli ultimi anni si è parlato più volte di un possibile trasferimento di Ilary Blasi a Milano, soprattutto per motivi di lavoro. Nonostante le voci, circolate per diverso tempo nel mondo dello spettacolo, Ilary Blasi ha scelto di rimanere a Roma, la città in cui è nata e dove vive con i suoi figli. La sua casa si trova nel quartiere Torrino–Eur, nella zona sud della Capitale, un’area residenziale considerata tranquilla.

Si tratta di una zona molto apprezzata da imprenditori e personaggi dello spettacolo perché offre privacy e un’ottima qualità della vita pur rimanendo relativamente vicina al centro della città. La dimora della conduttrice è una villa di grandi dimensioni che si estende su circa 1.500 metri quadrati e comprende oltre 25 stanze. Secondo diverse stime immobiliari, il valore della residenza si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro, rendendola una delle abitazioni private più prestigiose della zona.

Anche la gestione della villa comporterebbe costi molto elevati che si aggirerebbero attorno ai migliaia di euro al giorno. Dopo la separazione da Francesco Totti, la villa è rimasta alla conduttrice e ai figli. Qui, infatti, Ilary Blasi ha scelto di continuare a vivere anche se più volte sono emerse voci di una possibile messa in vendita della proprietà. Inoltre, a breve la conduttrice potrebbe risposarsi con l’imprenditore Bastian Muller, quindi la coppia potrebbe voler trovare una nuova dimora.

Com’è fatta la casa di Ilary Blasi: caratteristiche e spazi della villa

Negli ultimi anni la villa dove vive la Blasi è stata più volte al centro di gossip e discussioni. Alcuni scorci della casa sono stati mostrati nel documentario Netflix ‘Unica’ dove sono state condivise molte informazioni sulla sua vita personale e sulla separazione da Francesco Totti. Più che una semplice abitazione, la casa di Ilary Blasi può essere definita una vera residenza di lusso.

Gli interni sono progettati secondo uno stile contemporaneo ed elegante, con arredi di design. Uno degli elementi centrali della casa è la tecnologia. La villa è, infatti, dotata di un sistema avanzato di domotica che consente di controllare illuminazione, tapparelle, sicurezza e climatizzazione. La zona giorno comprende grandi saloni, una cucina spaziosa e diversi ambienti. Tra questi ci sono una sala cinema privata, una sala giochi e una stanza dove la conduttrice conserva ricordi personali e oggetti legati alla carriera.

Particolare attenzione è dedicata anche al benessere. All’interno della villa si trova una vera e propria area wellness che include una palestra attrezzata, una spa e una piscina coperta. All’esterno è presente un’altra piscina immersa nel verde del giardino. La proprietà comprende anche aree sportive, tra cui un campo da calcetto, uno da tennis e uno da padel.