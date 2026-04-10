Gianni Morandi, insieme alla moglie Anna Dan, vive da tanti anni in un bellissimo casale ristrutturato tra le colline bolognesi, a poca distanza dalla città

Considerato uno dei pilastri della musica italiana del secolo scorso, Gianni Morandi è un personaggio eclettico e molto amato dai fan. La sua leggendaria carriera lo ha visto per ben 7 volte sul palco dell’Ariston, dove è tornato in tempi più recenti vestendo anche i panni del conduttore. E negli ultimi anni si è affezionato ai social network: sui suoi profili, che contano moltissimi follower, ama condividere momenti della sua quotidianità, rivelando anche dettagli curiosi sulla sua vita privata. Tra le tante foto che pubblica, ce ne sono diverse che lo immortalano nella splendida casa in cui vive assieme alla moglie Anna Dan: scopriamola insieme.

In quale città italiana vive Gianni Morandi

Gianni Morandi è nato a Monghidoro, piccolo borgo situato a poca distanza dalla città, nel panorama dell’Appennino Bolognese: qui ha trascorso la sua infanzia, iniziando sin da giovanissimo a lavorare nella bottega di suo padre, senza mai rinunciare a coltivare il suo sogno di diventare un cantante. Ancora bambino, Gianni ha cominciato ad esibirsi mostrando un talento davvero interessante, tanto da attirare l’attenzione di alcuni professionisti del settore. E finalmente, nel corso degli anni ’60, è arrivato il successo tanto ambito.

È ormai passato tanto tempo dai “musicarelli” che lo hanno reso famoso in tutta Italia, nei quali recitava accanto a quella che ben presto è diventata sua moglie, Laura Efrikian. L’artista emiliano ha proseguito nella sua carriera, affrontando anche numerose avversità nella vita privata – soprattutto la morte della sua primogenita Serena, a poche ore dalla nascita, e il divorzio da Laura. Nonostante le sofferenze che la vita gli ha posto davanti, Morandi ha sempre trovato conforto nei suoi affetti e nel calore delle persone della sua terra natia: per questo motivo, ha deciso di non allontanarsi dall’amata città di Bologna e dal piccolo borgo in cui ha vissuto durante l’infanzia.

Oggi, Gianni Morandi abita in uno splendido casale situato tra le colline di San Lazzaro di Savena, a pochi chilometri di distanza dal capoluogo emiliano. È un luogo ricco di panorami meravigliosi e di natura incontaminata, nel cuore del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa. Qui, il cantante ha trovato tutto ciò che cercava: un rifugio non troppo lontano da Bologna, immerso nel verde e nel silenzio. Il posto ideale dove rilassarsi e dedicarsi alle sue attività preferite, come il giardinaggio e lo sport.

Il casale di Gianni Morandi tra le colline vicino Bologna

Nel 2000, Gianni Morandi ha acquistato un antico casale a San Lazzaro di Savena, tra le colline bolognesi: dopo averlo ristrutturato, vi è andato ad abitare assieme alla sua seconda moglie Anna Dan, trovandovi rifugio e ispirazione per la sua musica. Ormai da tempo, Morandi ha conquistato un piccolo spazio sui social network e si è guadagnato tantissimi fan, pubblicando spesso scatti che lo ritraggono proprio nella sua casa. È così che siamo venuti a conoscenza di molti dettagli che riguardano il luogo in cui vive.

La villa è immersa nel verde, circondata da un ampio giardino e da un grande orto che Gianni coltiva personalmente, traendovi molta soddisfazione – nonché tante prelibatezze da portare in cucina. A proposito, il cantante è anche un ottimo cuoco e ama mettersi ai fornelli: la cucina è il suo regno, un ambiente molto spazioso e arredato in stile rustico, dove trascorre spesso il suo tempo preparando deliziosi manicaretti. Il resto della casa è anch’esso ricco di personalità, con arredi rustici che richiamano la vita di campagna.