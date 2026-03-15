Gerry Scotti, uno dei volti più celebri della tv d'intrattenimento italiana, vive ormai da tanto tempo a Milano: scopriamo dove si trova il suo loft

Il suo sorriso e la sua voce entrano ormai da tantissimi anni nelle case di milioni di italiani: Gerry Scotti, uno dei più popolari conduttori della nostra tv, è tornato alla ribalta con uno storico show di grande successo, “La Ruota della Fortuna”. Simpaticissimo ed estroverso, sempre pronto alla battuta, nessuno direbbe che il presentatore è in realtà molto riservato e un grande amante della propria privacy. In effetti, sono davvero poche le notizie che circolano sulla sua vita privata: scopriamo dove vive.

Il loft da sogno di Gerry Scotti a Milano

Gerry Scotti (all’anagrafe Virginio) è nato e cresciuto a Camporinaldo, piccola frazione di un paesino alle porte di Pavia. Quando era ancora giovanissimo, la sua famiglia si è trasferita a Milano: qui ha avuto modo di frequentare il ginnasio e poi di iscriversi all’università, lasciando a pochi esami dalla laurea in Giurisprudenza per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo radiofonico. Erano gli anni ’70, e la sua carriera stava appena decollando. Oggi, Gerry Scotti è uno dei più famosi conduttori televisivi italiani, attualmente alla guida del fortunato game show “La Ruota della Fortuna”, accanto alla splendida Samira Lui.

Proprio a causa dei suoi impegni televisivi con Mediaset, che ha il suo principale centro di produzione a Cologno Monzese, il presentatore non ha più abbandonato la città di Milano. Ha deciso di stabilirvisi per non doversi spostare quotidianamente, così da poter rimanere vicino alla sua famiglia. Al 2011, anno in cui ha iniziato la sua relazione con l’architetto Gabriella Perino, risale l’acquisto del loft da sogno in cui ad oggi vive Gerry Scotti (assieme alla sua compagna). Si tratta di un appartamento situato in un palazzo storico nel cuore del capoluogo lombardo, tra gli eleganti e raffinati quartieri di Sant’Ambrogio e Carrobbio.

La casa si trova al settimo piano e vanta numerose vetrate, ricreando al suo interno un ambiente luminoso e molto spazioso. Pochi sono i dettagli che, nel corso degli anni, sono trapelati sugli interni del loft: sia Gerry che la sua compagna Gabriella, artefice in gran parte della ristrutturazione e della scelta degli arredi dell’abitazione, sono molto riservati sulla loro vita privata. Sappiamo tuttavia che gli ambienti sono dominati da colori caldi e chiari, da arredi funzionali e di design, nonché da un robusto parquet impreziosito da svariati tappeti persiani. La zona living, inoltre, è caratterizzata da un grande divano – uno dei pochi elementi che compaiono spesso nelle foto pubblicate da “zio” Gerry, dove siede con il suo amato gatto.

Gerry Scotti e la casa delle vacanze in Liguria

Ancora maggior mistero circonda la villa in cui Gerry Scotti e la sua famiglia trascorrono le vacanze estive: nei momenti di relax, quando il lavoro lo concede, il conduttore ama raggiungere la Liguria e immergersi nel verde incontaminato delle colline su cui sorge la sua proprietà. Si tratta di una lussuosa residenza situata nella zona di Alassio, circondata da un ampio parco e dotata di splendida vista sul mare. Qui i ritmi sono più lenti e l’arredamento rispecchia questo desiderio di tranquillità, con colori neutri e mobili dalle linee essenziali e confortevoli.