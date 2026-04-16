Dove vive Geppi Cucciari, tra Milano e la sua Sardegna

Dall'amata terra natia, presso cui ancora oggi si rifugia nel tempo libero, all'appartamento "segreto" a Milano: scopriamo insieme dove vive Geppi Cucciari

Con la sua comicità irriverente, Geppi Cucciari è uno dei personaggi più amati della televisione italiana: dopo l’esordio a Zelig, dove si è fatta notare per la prima volta al grande pubblico, si è dedicata a numerosi progetti teatrali, alla conduzione radiofonica e persino al cinema. Volto poliedrico dello spettacolo, Maria Giuseppina (questo il suo vero nome) è una forza della natura. Ma anche lei ha bisogno, di tanto in tanto, di ricaricare le pile. È per questo che, non appena possibile, fugge dal caos di Milano – in cui vive – e si rifugia nella sua amata terra natale. Scopriamo dove abita Geppi Cucciari.

La casa di Geppi Cucciari a Milano

Maria Giuseppina Cucciari, in arte Geppi, è nata a Cagliari ed è cresciuta nel piccolo paesino sardo di Macomer, situato nell’entroterra dell’isola, in provincia di Nuoro. Sebbene il suo legame con la Sardegna sia tutt’oggi molto saldo, già negli anni ’90 si è trasferita a Milano per studiare all’università, laureandosi in Giurisprudenza. Ed è proprio nel capoluogo lombardo che, forte della sua passione per la recitazione, ha deciso di entrare a far parte di un laboratorio teatrale, dando il via alla sua carriera. Nel giro di poco tempo, la Cucciari è diventata una delle protagoniste di Zelig, storico cabaret televisivo, e da quel momento il successo l’ha travolta.

Geppi vive ancora oggi a Milano, dove si è stabilita inizialmente per proseguire gli studi, e poi per motivi professionali. Ma com’è la sua casa meneghina? L’attrice comica è sempre stata molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata, ma ama comunque condividere qualche scatto della sua quotidianità sui social. E ogni tanto emerge anche un piccolo dettaglio del suo appartamento milanese, dove abita ormai da parecchio tempo. Come riporta “Leggo”, la Cucciari ha scelto un quartiere residenziale molto elegante, a poca distanza dal centro storico. Qui ha il suo nido “segreto”, che raramente ha mostrato ai fan in qualche foto.

La casa è ampia e luminosa, arredata in stile minimal contemporaneo: dominano i toni neutri e il bianco, per rendere l’ambiente ancora più arioso. La zona giorno è impreziosita da grandi finestre che permettono alla luce naturale di creare una bellissima atmosfera. I colori chiari caratterizzano anche la zona notte, dove tutto è pensato per concedersi un po’ di relax. Ogni dettaglio è curato al massimo, in un appartamento moderno e funzionale che rispecchia la personalità di Geppi. Ma quella di Milano non è l’unica casa dell’attrice.

Geppi Cucciari e il suo rifugio in Sardegna

Nata e cresciuta tra Cagliari e il piccolo paesino sardo di Macomer, la Cucciari è ancora molto legata all’isola dove ha trascorso i suoi momenti più felici. Qui, tra l’altro, ha incontrato l’amore: da qualche anno, Geppi è sentimentalmente legata a Marco Micheletti, con cui ha ritrovato il sorriso. Come lei stessa ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair, “ci siamo innamorati anni fa in mezzo al mare in Sardegna, e lì cerchiamo di stare più a lungo possibile”. E ancora: “La Sardegna è casa nostra, e noi cerchiamo di esserlo l’una per l’altro”.

Geppi Cucciari, dunque, ama trascorrere le vacanze – e ogni altro momento libero – in terra sarda. È qui che ha il suo rifugio del cuore, una casa a cui torna non appena possibile. Tra i luoghi che più adora, c’è sicuramente l’isola di Tavolara: questo paradiso naturale fa spesso da sfondo alle foto social dell’attrice, che documenta le sue vacanze per poterle condividere con i fan.