Dove vive Gennaro Gattuso: villa segreta tra Gallarate e Malpensa

Il CT della Nazionale Italiana possiede una villa ben nascosta a poca distanza dall'aeroporto di Malpensa: scopriamo dove vive Gennaro Gattuso

Nonostante le sue origini calabresi, Gennaro “Ringhio” Gattuso ha trascorso gran parte della carriera calcistica a Milano e dintorni, indossando la maglia rossonera. E così, anche dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha deciso di rimanere nella terra che tanto calorosamente lo aveva accolto, stabilendosi qui definitivamente con la sua famiglia. Gattuso, che in veste di allenatore ha girato molto all’estero, è ora tornato in patria come commissario tecnico della Nazionale Italiana. Scopriamo dove vive e quali sono le sue proprietà immobiliari in giro per il mondo.

La villa di Gennaro Gattuso a Gallarate

Gennaro Gattuso è nato a Corigliano Calabro, piccolo borgo in provincia di Cosenza, ma già da giovanissimo si è trasferito lontano da casa per inseguire la sua passione per il calcio. Il suo esordio con il Milan risale al 1999, e nel giro di pochissimo tempo è diventato uno dei calciatori più amati dai tifosi, un vero campione con cui la squadra rossonera ha vinto diversi titoli di grande prestigio. Da quel momento, Gattuso non si è più allontanato da Milano – almeno per quanto riguarda la sua residenza ufficiale. È qui, alle porte della città, che si è stabilito con la sua famiglia.

Il CT della Nazionale Italiana ha una splendida villa ben nascosta agli occhi dei passanti, protetta da siepi e situata in una posizione molto riservata. Si trova a Cardano al Campo, a poca distanza da Gallarate, una piccola cittadina in provincia di Varese a cui Milano è molto ben collegata. Nelle vicinanze c’è anche l’aeroporto di Malpensa, che per Gattuso si rivela davvero comodo, visti i numerosi spostamenti all’estero. La villa, da quel poco che si sa, rispecchia la personalità dell’allenatore e le sue esigenze: non è decisamente vistosa, perché “Ringhio” non ama l’ostentazione, ma ha comunque tutti i comfort. Inclusi una palestra privata, un ampio salone e una cucina attrezzata di tutto punto.

Gennaro Gattuso e il ristorante-pescheria

Oltre ad avere una brillante carriera nel mondo del calcio, prima come centrocampista e ora come allenatore, Gennaro Gattuso è un grande amante della cucina. Così, nei ritagli di tempo, ha deciso di avviare un’attività parallela che ha riscosso grande successo: nel 2010 ha aperto il ristorante-pescheria Gattuso e Bianchi, situato a Gallarate. Il locale ha attirato moltissime persone, tra cui anche David Beckham, che ha partecipato all’inaugurazione. Poco dopo ha aperto i battenti la Posteria San Rocco, anch’essa a Gallarate: il ristorante, in cui viene servito il pesce di Gattuso e Bianchi, è ormai molto frequentato da residenti e turisti.

Le altre case di Gennaro Gattuso

Non sorprende che Gennaro Gattuso possieda diverse case in tutta Italia (e non solo): come allenatore ha girato moltissimo, e in alcuni posti ha letteralmente lasciato il cuore. È accaduto a Napoli, dove “Ringhio” ha una splendida villa situata nell’elegante quartiere di Posillipo, una sistemazione di lusso con vista sul Vesuvio, accanto a tante altre residenze vip. Il legame con la città partenopea, tuttavia, non è esclusivo. Gattuso ha infatti un’altra villa spettacolare in Versilia, dove è solito trascorrere le vacanze in famiglia. E, a quanto si apprende da alcune interviste, avrebbe tra le sue proprietà anche una casa a Marbella, in Andalusia, punto di riferimento per i suoi figli che hanno frequentato la scuola in Spagna.