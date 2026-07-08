Dove vive Francesco Renga: la villa sulle colline di Brescia

Cantante di grande successo, Francesco Renga è molto legato alla città della sua infanzia: ecco i segreti della sua splendida villa a Brescia

Francesco Renga è una delle voci più belle del panorama musicale italiano: cantante di grande successo, si è fatto dapprima conoscere con i Timoria, per poi proseguire la sua carriera da solista. A lungo legato sentimentalmente con l’attrice e conduttrice tv Ambra Angiolini, da diversi anni ha ritrovato la felicità accanto a Diana Poloni. La coppia è molto riservata, ma Renga ama condividere, di tanto in tanto, qualche scorcio della sua vita privata su Instagram. Scopriamo insieme dove vive.

Dove si trova la casa in cui abita Francesco Renga

Nato da genitori di origini sarde e siciliane, Francesco Renga ha trascorso i primi due anni della sua vita a Udine, dove suo padre (maresciallo della Guardia di Finanzia) era di stanza all’epoca. Poco dopo, tuttavia, la famiglia si è stabilita a Brescia: è qui che Francesco è cresciuto, assieme a sua sorella gemella Paola e al fratello maggiore Stefano. Da sempre appassionato di musica, ha mosso i suoi primi passi nei Timoria, gruppo capitanato da Omar Pedrini. Ma alla fine degli anni ’90 ha deciso di separarsi dalla band e di intraprendere una carriera solista, che si è rivelata di grandissimo successo.

Pur avendo avuto fortuna, Renga non ha voluto allontanarsi dalla città che lo ha visto crescere. Il cantante ha sempre vissuto a Brescia, già ai tempi della sua relazione con Ambra Angiolini. La coppia ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, prima dell’addio definitivo nel 2015. I loro rapporti sono comunque sempre stati piuttosto sereni, tanto che Ambra ha deciso di restare a Brescia per non allontanare i ragazzi dal loro papà. Oggi, Francesco è impegnato sentimentalmente con Diana Poloni, con la quale condivide l’amore per la propria riservatezza.

Dove vive Francesco Renga? Secondo “Idealista”, il cantante ha acquistato una splendida villa tra le colline lombarde, nei pressi dei Ronchi: questa zona, esclusiva e piuttosto lontana da occhi indiscreti, si trova ad est della città. Particolarmente suggestiva è la vista di cui si gode dal paesaggio collinare, che spazia sul centro storico di Brescia e sul suo imponente castello. In questa meravigliosa cornice naturale, Renga e la sua compagna Diana Poloni abitano immersi nel verde.

I dettagli della splendida villa di Francesco Renga

La villa di Francesco Renga è una lussuosa dimora oggetto di importanti interventi di riqualificazione, che ne hanno riportato in vita la bellezza trovando il perfetto equilibrio con il paesaggio collinare dei Ronchi. Disposta su tre piani, la casa è un vero gioiellino: le sue ampie vetrate che offrono una vista sul giardino rendono gli ambienti molto luminosi, grazie anche alle pareti chiare e agli arredi minimal, nelle tonalità del bianco, del nero e del grigio. Lo stile è moderno e di grande impatto visivo, con elementi di design che conferiscono molta personalità ad ogni stanza.

Una grande zona giorno ospita il living, con due salotti di pelle che offrono confort e convivialità. La cucina è interamente arredata in toni scuri, uno spazio dedicato alla quotidianità in famiglia. Anche gli ambienti esterni sono concepiti per essere vissuti appieno: nel giardino trovano spazio una splendida piscina e un solarium con finiture in marmo e pietra. Infine, la terrazza panoramica regala uno sguardo mozzafiato non solo sulle colline circostanti, ma anche sulla città di Brescia.