Dove vive Francesco Gabbani: la villa immersa tra gli ulivi

Da sempre profondamente legato alla terra delle sue origini, Francesco Gabbani vive ancora in Toscana: scopriamo la sua villa circondata dalla natura

Con la sua “Occidentali’s Karma”, vincitrice del Festival di Sanremo 2017, Francesco Gabbani ha ottenuto un successo strepitoso: oggi è uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano, con una sfilza di singoli che hanno raggiunto il notevole traguardo di diventare tormentoni in radio (e sul web). Tuttavia, Gabbani non ha mai ceduto al fascino della grande città e ha continuato a vivere immerso nella natura, a poca distanza dal luogo in cui è nato, rinunciando così a molte comodità nel suo percorso professionale. Ecco dove si trova la sua casa.

Dove si trova la villa di Francesco Gabbani in Toscana

Francesco Gabbani è nato e cresciuto a Carrara, graziosa cittadina toscana a pochi chilometri dal confine con la Liguria. Qui si è avvicinato alla musica quando era ancora un bambino: i suoi genitori avevano un negozio di strumenti musicali, quindi ha avuto la possibilità di cimentarsi con essi già in tenerissima età, iniziando con la batteria e poi con la chitarra – oggi suona anche il pianoforte, il basso e la tastiera. La sua carriera ha preso il via quando, appena maggiorenne, ha firmato il suo primo contratto discografico. E da quel momento Francesco Gabbani ha sfruttato alcune delle occasioni più preziose per un cantante (tra cui la possibilità di aprire il concerto degli Oasis al BlueNote di Milano.

Anche dopo la duplice vittoria al Festival di Sanremo in due anni consecutivi, Gabbani non ha mai rinunciato a preservare la sua sfera più intima, cercando di tenersi lontano dal gossip. Grande amante della tranquillità che solo la natura può offrire, il cantautore ha deciso di rinunciare alle comodità di Milano, dove tuttavia si reca spesso per i suoi impegni professionali. Ancora oggi vive in Toscana, in un contesto ricco di verde a poca distanza dalla città di Carrara, alla quale è profondamente legato.

In un’intervista al “Corriere della Sera”, Francesco Gabbani ha rivelato di non essere attratto dalla grande città: “Ho scelto la positività come modus vivendi. Diciamo che non troverei la felicità in un attico di 300 mq a Milano, o in un’auto di lusso, come invece nelle vibrazioni armoniche degli elementi naturali”. E, ritornando alle sue origini, ha affermato: “Sono nato e cresciuto in un territorio toscano di confine con la Liguria, dove con i piedi in mare vedi la montagna, mentre dalla cima della montagna vedi il mare. Vivo tra gli ulivi e faccio trekking (quando posso) sulle vette delle Alpi Apuane“.

Francesco Gabbani e i segreti della sua casa

Essendo molto riservato, Francesco Gabbani non ha mai mostrato apertamente la sua casa ai fan. Tuttavia, qualche dettaglio sui social è possibile carpirlo: come rivela “Idealista”, la sua villa immersa tra gli ulivi della Toscana è arredata con materiali naturali e linee semplici, dominata dall’uso del legno anche per i pavimenti, dove è stato posato un bellissimo parquet chiaro, e per i soffitti con travi a vista. Non può mancare un grande pianoforte, che fa bella mostra di sé nel soggiorno di Gabbani, diventando l’elemento d’arredo principale della zona living.

La sua vita quotidiana si svolge qui, tra la natura incontaminata della Toscana, dove vive insieme alla sua fidanzata Giulia Settembrini: “Abitiamo in un borghetto vicino a un monastero, dietro casa nostra ci sono solo uliveti. Facciamo tante passeggiate, guardiamo il tramonto, siamo anche un po’ stupidi e a volte abbracciamo gli alberi. Ma è bellissimo” – ha raccontato Francesco in un’intervista a “Gente”.