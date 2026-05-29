Dove vive Francesco Chiofalo: la casa a Roma e la guest house

Ex protagonista di "Temptation Island" e noto influencer, Francesco Chiofalo non si è mai allontanato dalla sua Roma: scopriamo insieme dove abita

Sono passati molti anni da quando Francesco Chiofalo si è fatto notare dal pubblico partecipando a “Temptation Island” con l’allora fidanzata Selvaggia Roma. Il suo carattere vulcanico, l’innata simpatia e un pizzico di ingenuità hanno colpito i telespettatori, che se ne sono innamorati: da quel momento, Chiofalo è diventato una star dei social, oltre ad aver preso parte ad altre trasmissioni tv. Oggi si divide tra i suoi impegni da influencer e il lavoro da personal trainer, oltre alla gestione della guest house di famiglia. Scopriamo dove vive Francesco Chiofalo.

Dove abita Francesco Chiofalo

Nato e cresciuto a Roma, città che non ha mai lasciato in tutta la sua vita, Francesco Chiofalo è oggi un personaggio social molto famoso. Nel 2017 ha partecipato a “Temptation Island” insieme a Selvaggia Roma, ai tempi la sua fidanzata: la loro relazione è stata messa a dura prova e i due sono usciti dalla trasmissione separatamente, sebbene Francesco abbia poi riprovato a conquistare Selvaggia. In seguito, visto il successo riscosso da Chiofalo tra il pubblico, sono arrivate per lui molte altre occasioni. Lo abbiamo ritrovato a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, quindi è stato nel cast de “La Pupa e il Secchione”, oltre a molteplici apparizioni televisive e a collaborazioni con grandi brand della moda.

Francesco Chiofalo ha sempre fatto parlare molto di sé, per i suoi “colpi di testa” – come i continui tatuaggi e l’intervento di chirurgia estetica per cambiare il colore dei suoi occhi – e per le sue relazioni. Dopo Selvaggia Roma, tra le sue partner possiamo annoverare volti più o meno famosi come Antonella Fiordelisi, Drusilla Gucci, Marialaura De Vitis e Manuela Carriero. I fan, che lo seguono pedissequamente ormai da molti anni, conoscono praticamente ogni sua caratteristica, ogni suo difetto e ogni sua paura: su Instagram, l’influencer si confida spesso e non lesina i dettagli, come quando – ormai diverso tempo fa – si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico per un tumore al cervello, fortunatamente benigno.

Ma sulla sua casa non ha mai rivelato granché: sappiamo che Francesco Chiofalo è molto legato alla città in cui è nato e che lo ha visto crescere, tanto da non essersene mai allontanato se non per qualche vacanza – o per il tempo necessario alla registrazione delle trasmissioni cui ha partecipato. Come riporta “Immobiliare”, dunque, Roma è il luogo in cui abita ancora oggi, sebbene non ci siano altri dettagli in merito alla casa in cui ha stabilito la sua residenza. E, con molta probabilità, Francesco non ha intenzione di andarsene ancora per lungo tempo.

La casa di Francesco Chiofalo a Roma e la guest house

Che Francesco Chiofalo sia profondamente legato alla capitale è un dato di fatto, come lui stesso ha rivelato in una recente intervista a “Belve”, nell’aprile 2026. Ai microfoni di Francesca Fagnani, ha infatti spiegato di volersi candidare a sindaco di Roma, per poter gestire (e magari addirittura risolvere) l’annoso problema del traffico e dei parcheggi che affligge la città. Battuta o provocazione? Di certo, le idee e l’atteggiamento propositivo non gli mancano. Per il momento, comunque, Chiofalo continua a gestire la propria vita privata in un turbinio di impegni: oltre ai social e alle partecipazioni televisive, si divide tra il lavoro da personal trainer e la gestione di una guest house ereditata dalla sua famiglia, attraverso la quale affitta alcune camere ai turisti nel centro di Roma, in zona Monteverde Nuovo.