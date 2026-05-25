Dove vive Francesca Pascale e i suoi b&b di lusso

Francesca Pascale, che oggi abita in una splendida villa in Toscana, ha deciso di investire il patrimonio lasciatole da Silvio Berlusconi in b&b di lusso

Una carriera iniziata come showgirl, poi l’attivismo politico, la lunga storia d’amore con Silvio Berlusconi e un matrimonio naufragato in breve tempo: Francesca Pascale ha già vissuto tante vite, ma ogni volta è pronta a ripartire da se stessa. Se gli ultimi anni sono stati piuttosto turbolenti, ora ha deciso di godersi un po’ di tranquillità nella riservatezza di una splendida villa immersa nel verde, lontano dagli occhi dei riflettori. E ha iniziato ad investire oculatamente il patrimonio ereditato da Berlusconi, aprendo alcuni b&b di lusso. Scopriamo qualcosa in più.

La magnifica villa in cui abita Francesca Pascale

Nata e cresciuta a Napoli, dove ha studiato e mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, Francesca Pascale ha iniziato già da giovanissima la sua carriera politica, con una prima candidatura alle elezioni municipali della sua città natale all’età di appena 21 anni. Per proseguire il suo impegno politico, si è ben presto trasferita a Roma, lasciando la terra che l’ha vista crescere. Ma è stato l’incontro con Silvio Berlusconi, conosciuto nel 2006, a cambiarle la vita: qualche anno dopo, i due hanno cominciato a frequentarsi e nel 2012 hanno reso ufficiale la loro relazione, periodo che ha segnato l’allontanamento della Pascale dall’attività politica.

Nel 2015, Berlusconi ha acquistato un’incantevole villa a Casatenovo, piccolo paesino in provincia di Lecco, per viverci insieme a Francesca Pascale. Villa Maria, la lussuosa dimora, è stata poi venduta dopo la loro separazione, quando ormai l’ex showgirl aveva già voltato pagina e stava per convolare a nozze con Paola Turci. Grazie ad un’intervista a “Il Fatto Quotidiano”, rilasciata da Francesca all’epoca del suo matrimonio con la cantante, sono emersi alcuni dettagli sulla sua vita privata.

A quanto pare, la Pascale ha deciso di vivere in Toscana, acquistando una meravigliosa villa nel borgo di Trequanda, in provincia di Siena. La casa, in cui abita ancora oggi (dopo l’addio a Paola Turci), si trova all’interno di una tenuta esclusiva dove Francesca può godersi la compagnia dei suoi amati cagnolini – nel tempo sono arrivati a quota 11. Immersa tra le campagne della Val d’Orcia, la villa conta ben 16 stanze ed è affiancata da una dépendance di 8 locali, adibita all’accoglienza degli ospiti e del personale. Qui, la Pascale ha trovato la sua oasi di pace: lontana da sguardi indiscreti, l’abitazione offre una grandissima privacy.

Francesca Pascale e i b&b di lusso

La Toscana, dunque, è il luogo in cui Francesca Pascale ha deciso di vivere la sua quotidianità. Ma non solo: grazie al patrimonio che le ha lasciato Silvio Berlusconi, da qualche anno si è tuffata nel mercato immobiliare e, più precisamente, in quello del turismo di lusso. Secondo un’inchiesta condotta da “Open” nel 2024, l’ex showgirl aveva intestati ben 6 immobili e 13 terreni – tra cui la tenuta di Trequanda. A Firenze, spiccano due appartamenti riconvertiti in b&b di lusso: uno si trova in via del Calzaiuoli, con vista incantevole sul Duomo, mentre l’altro è in via de Giraldi.

Inoltre, la Pascale possiede un’altra proprietà di gran pregio a Firenze, lo splendido Villino Sensi – immobile dotato di attico e superattico, affittato a ben 8.000 euro al mese, stando a quanto riportava il “Corriere della Sera” alcuni anni fa. E oggi? Francesca Pascale è ancora impegnata nel settore degli affitti brevi, con un progetto a Fiesole che riguarda un resort di lusso. Una recente intervista al “Corriere”, risalente alla primavera del 2026, rivela che l’ex di Berlusconi ha un b&b anche a Fregene, mentre a Roma avrebbe un immobile ancora sfitto. Si tratta di un appartamento a Fontanella Borghese, dove si vociferava che la Pascale avrebbe voluto aprire un altro b&b di lusso. Le sue intenzioni sono però altre: “Lo affitterò per lunghi periodi, a uomini e donne d’affari, a politici”.