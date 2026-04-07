La giornalista, da tempo accanto al collega Enrico Mentana, ha una splendida casa su più livelli con vista su Roma: ecco dove abita Francesca Fagnani

Giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, Francesca Fagnani è storicamente al timone di “Belve”, un talk show disincantato, pungente e satirico che vede come protagonisti alcuni dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo. Prima del suo debutto sul piccolo schermo, tuttavia, ha lavorato a lungo come inviata e ha fatto molta esperienza sul campo. Dove abita la Fagnani? Da tempo legata sentimentalmente al collega Enrico Mentana, i due hanno una splendida casa nel cuore di Roma, da cui si gode di un panorama davvero meraviglioso. Scopriamo qualcosa in più.

Dove abitano Francesca Fagnani ed Enrico Mentana

Nata e cresciuta a Roma, dove ha frequentato il liceo e poi l’università, Francesca Fagnani si è avvicinata al giornalismo quando, durante un breve periodo di studio a New York, si è trovata ad essere testimone diretta degli attentati alle Torri Gemelle. Al suo ritorno in Italia, ha iniziato a collaborare dietro le quinte di alcuni programmi televisivi, soprattutto assieme al giornalista Giovanni Minoli, nel contempo scrivendo articoli (in particolare sul tema della criminalità organizzata) per diverse realtà editoriali.

La Fagnani ha poi debuttato davanti allo schermo come inviata e, nel 2018, ha finalmente avuto la sua grande occasione: è arrivata al timone di “Belve”, un nuovo talk show che ha esordito su Nove, per poi passare su Rai2. Nel frattempo, per la giornalista si sono susseguiti moltissimi impegni televisivi (e non solo), che l’hanno spesso portata ad allontanarsi dalla sua amata Roma. Tuttavia, è qui che ha deciso di vivere, creando il suo nido d’amore in cui trascorre tutto il tempo libero al termine di lunghe giornate lavorative.

Accanto a lei, il compagno Enrico Mentana: il giornalista è sentimentalmente legato a Francesca Fagnani ormai dal 2013, e nonostante la differenza d’età – che inizialmente aveva infervorato il gossip – tra i due c’è un amore profondo e un grande rispetto reciproco. Insieme, hanno deciso di condividere anche il luogo in cui vivere la loro quotidianità, acquistando un appartamento nel cuore di Roma già nel 2015, ovvero appena un paio di anni dopo l’inizio della loro relazione. Ma dove si trova la loro casa?

La casa in cui vive Francesca Fagnani

Francesca Fagnani ha deciso di non allontanarsi dalla città in cui è nata e ha trascorso l’infanzia, acquistando un bellissimo appartamento a Roma. La casa si trova nel quartiere del vecchio Ghetto Ebraico, a due passi dalla Sinagoga: è un luogo ricco di fascino, dove sorgono numerosi palazzi storici e residenze importanti (nei dintorni abita anche Mara Venier). La giornalista, seppur abbastanza riservata per quel che riguarda la sua vita privata, è solita di tanto in tanto condividere sui social qualche foto che ritrae la sua casa, spesso con protagonisti i suoi amati cagnolini.

Emergono così alcuni dettagli sull’appartamento romano della Fagnani, che è disposto su due livelli ed è arredato con gran gusto. Spiccano il parquet scuro e le tonalità neutre che caratterizzano ogni ambiente, donando un’atmosfera elegante e raffinata, ma anche le librerie ben disposte in tutta casa e un grande salone illuminato dalla luce naturale. Punto forte dell’abitazione è il terrazzo panoramico letteralmente invaso di piante, un giardino sospeso dove Francesca Fagnani ama vivere immersa nella natura: vi si gode di una splendida vista su gran parte del centro storico di Roma.