Filippo Bisciglia è uno dei volti più amati della televisione italiana, da anni alla conduzione di "Temptation Island": scopriamo insieme dove abita

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Dopo aver esordito come concorrente al “Grande Fratello”, nel lontano 2006, Filippo Bisciglia ha fatto una notevole carriera nel mondo dello spettacolo. Si è cimentato in diversi ruoli, come testimonial pubblicitario, ospite televisivo e attore, fino ad approdare alla conduzione di uno dei programmi più in voga dell’estate italiana: “Temptation Island”. Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Scopriamo insieme dove vive Filippo Bisciglia.

Dove abita Filippo Bisciglia a Roma

Nato e cresciuto a Roma, dove ha studiato alla scuola alberghiera e si è dedicato al tennis per anni, Filippo Bisciglia è sbarcato in televisione nel 2006, quando – dopo aver partecipato a diversi casting – è finalmente riuscito ad entrare nella casa del “Grande Fratello”. Pur non essendo il vincitore di quella edizione, il secondo posto gli è valso comunque una certa notorietà. Da quel momento, le porte della televisione si sono spalancate per lui: ha ottenuto qualche ruolo come testimonial pubblicitario e persino come attore, conquistando poi l’ambito posto di conduttore.

Filippo Bisciglia è al timone di “Temptation Island”, lo show estivo di Canale 5, sin dalla prima edizione: ha iniziato nel 2014, alternandosi con Simona Ventura e Alessia Marcuzzi alla conduzione dello spin off “Temptation Island Vip”. Se Bisciglia è il protagonista indiscusso del gossip estivo, alle prese con storie d’amore e tradimenti che le coppie partecipanti allo show portano sul piccolo schermo, sulla sua vita privata è sempre stato molto riservato. Per tanti anni è stato fidanzato con Pamela Camassa, ma la loro relazione si è conclusa nell’estate 2025, come entrambi hanno avuto modo di confermare.

Insieme, i due hanno convissuto per molto tempo a Roma, nello stesso appartamento – a quanto pare – in cui oggi Filippo Bisciglia abita ancora. Come rivela “Immobiliare”, il conduttore avrebbe scelto una zona residenziale di gran pregio, senza però dare mai indizi concreti sul luogo esatto in cui si trova, per proteggere la propria privacy. La sua casa è un bellissimo attico con vista panoramica sulla capitale, il suo rifugio sicuro dopo gli impegni lavorativi con le registrazioni di “Temptation Island”, dove potersi rilassare lontano dalle luci dei riflettori.

L’attico di Filippo Bisciglia con vista panoramica

A svelare qualche dettaglio in più sulla casa in cui vive Filippo Bisciglia è “Leggo”, che ha sbirciato tra le foto condivise su Instagram dal conduttore stesso. L’attico è grande e molto luminoso, arredato in stile moderno con mobili dalle linee essenziali e con colori neutri, che vanno dal bianco al grigio e al nero, esaltati dal parquet scuro. Ogni dettaglio è scelto con attenzione, in modo che l’ambiente risulti ordinato e confortevole, con un occhio di riguardo al design. La cucina rispecchia le esigenze quotidiane di funzionalità e comodità, con una grande isola al centro della stanza ed elementi in acciaio.

La zona notte, dai pochi dettagli che emergono dalle foto social di Filippo Bisciglia, sembra essere incentrata sui colori chiari e su arredi minimal, che offrono una sensazione di relax. Ma il pezzo forte dell’attico romano è il grande terrazzo che regala una splendida vista sulla città, il luogo ideale dove rilassarsi all’aria aperta e godersi la compagnia degli amici, nelle belle giornate estive.