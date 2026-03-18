Dove vive Fedez, i retroscena sulla maxi casa in centro a Milano

Dopo la fine della storia d'amore con Chiara Ferragni, il rapper ha cambiato casa (ma è rimasto nel cuore di Milano): scopriamo dove vive oggi Fedez

La vita di Fedez è in continuo cambiamento: se dal punto di vista professionale è molto impegnato, tra successi radiofonici, concerti live ed estemporanee apparizioni in tv, sul fronte privato il rapper ha deciso di andarci un po’ più lentamente, mettendo un freno anche ai social. Dopo l’addio a Chiara Ferragni, che ha suscitato scalpore immenso, ora Fedez sembra vivere la sua nuova storia d’amore con più riservatezza. Nel frattempo, sta cercando stabilità anche dal punto di vista abitativo: lasciato il maxi appartamento a CityLife, ha trovato qualche soluzione temporanea e infine ha acquistato la sua nuova casa. Ecco dove si trova.

Dove vive Fedez a Milano

Impossibile dimenticare il primo appartamento a CityLife, che Fedez e Chiara Ferragni (all’epoca innamoratissimi) avevano mostrato in tutte le sue sfaccettature ai loro fan su Instagram. Qui è nata e cresciuta la loro famiglia, che sembrava indistruttibile. Poi il trasloco – in pompa magna – in un altro appartamento sempre nel moderno quartiere milanese, per far spazio alle nuove esigenze della coppia. E, infine, la rottura: quando Fedez ha deciso di mettere la parola “fine” alla sua relazione con l’influencer, è stato lui a lasciare la casa di famiglia e a trovarsi una nuova sistemazione.

Il rapper, nato e cresciuto nell’entroterra milanese, non ha mai pensato di allontanarsi dal luogo che lo ha visto raggiungere l’apice del successo. Dopo la fine della sua storia d’amore con Chiara Ferragni, è tornato momentaneamente a Rozzano, dove ha trascorso la sua infanzia, per leccarsi le ferite e rimettersi in piedi. Quindi, ha trovato una nuova sistemazione temporanea: un appartamento in affitto sui Navigli, al quarto piano di una piccola palazzina. Anche questa è stata una breve tappa della sua nuova vita, perché Fedez ha infine acquistato la casa in cui sembra aver intenzione di mettere radici.

Il nuovo appartamento del rapper si trova in piazza Castello, nella zona più centrale di Milano, a due passi da luoghi famosissimi come il Castello Sforzesco, il Duomo e Parco Sempione. Distribuito su ben 400 metri quadri, ospita diverse stanze da letto e molti spazi per gli hobby di Fedez: naturalmente gran parte della casa è riservata ai figli Leone e Vittoria, avuti dalla sua ex Chiara Ferragni. È qui, dunque, che comincia la nuova vita del cantante, oggi impegnato sentimentalmente con la giovane stilista Giulia Honegger – dalla quale, secondo le indiscrezioni, starebbe per diventare padre per la terza volta.

L’ex villa di Fedez sul Lago di Como

Che fine ha fatto, invece, l’incantevole Villa Matilda? Ai tempi del suo matrimonio con la Ferragni, il rapper aveva acquistato una lussuosissima residenza a Pognano Lario, direttamente affacciata sul Lago di Como. Finemente ristrutturata, è stata per un po’ la dimora delle vacanze di una delle coppie più amate d’Italia. Ma, con la loro rottura, anche la splendida villa è finita al centro della discussione. In un primo momento sembrava che sarebbe dovuta rimanere a Chiara, ma ben presto la casa è stata messa sul mercato immobiliare. Villa Matilda è infine stata venduta nel 2025: pare che il suo nuovo proprietario sia un grande imprenditore del Nord Europa, che l’avrebbe acquistata per ben 13 milioni di euro.